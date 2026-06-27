今日6月27日(土)は、四国から関東にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴って非常に激しい雨となる所がある見込みです。雨でも気温は高めで、晴れる東北は30℃と真夏日になる所があるでしょう。

太平洋側は非常に激しい雨の所も

今日27日(土)は、台風7号と8号に加え、前線の影響を受けています。九州から関東の太平洋側は広く雨が降り、大雨になっている所もあります。

台風8号が最接近した千葉県では特に雨脚が強まりました。

銚子市では24時降水量168.5ミリを観測し、6月の観測史上最も多い雨量となりました。





また、渡島半島付近と北海道の東にはそれぞれ低気圧があって、北海道に広く雨を降らせています。北海道の雨は午前中が中心で、午後は晴れ間の出る所もあるでしょう。このあとは台風8号は足早に日本から遠ざかる見込みです。かわって、台風7号が四国沖を東へ進み、夕方頃には東海や関東に近づくでしょう。四国は午前中は荒れた天気となりそうです。局地的に雷を伴って激しく降ることがあるでしょう。落雷や突風など注意が必要です。東海から関東甲信や伊豆諸島でも雨が降ったりやんだりで、短時間で滝のような雨が降る所もあるでしょう。道路が一気に冠水する恐れがあります。車の運転は十分お気をつけください。また、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。九州から関東甲信地方など、土砂災害に注意・警戒してください。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも厳重に警戒が必要です。

ムシムシとした暑さで東北は真夏のような陽気も

今日27日(土)の最高気温は、平年並みか平年より高い所が多いでしょう。



晴れる仙台は30℃の予想で、今年2回目の真夏日(最高気温が30℃以上)になるかもしれません。昨日より8度くらい高く、カラッとした暑さですが、急な暑さに注意が必要です。こまめな水分補給や休憩を取るなど、熱中症にお気をつけください。

東京は25℃の予想で、昨日と同じくらいでしょう。

広島は27℃で昨日より5度くらい高い見込みです。

那覇は29℃の予想です。平年より2度くらい低いものの、真夏日に迫る暑さになりそうです。

関東から西の地域では、湿度は高く、ムシムシとした不快な暑さとなりそうです。のどが渇く前に水分を取るように心がけましょう。