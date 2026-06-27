四国から関東と北海道で雨 東北は真夏並みの暑さの所も 今日6月27日(土)の天気
今日6月27日(土)は、四国から関東にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴って非常に激しい雨となる所がある見込みです。雨でも気温は高めで、晴れる東北は30℃と真夏日になる所があるでしょう。
太平洋側は非常に激しい雨の所も
今日27日(土)は、台風7号と8号に加え、前線の影響を受けています。九州から関東の太平洋側は広く雨が降り、大雨になっている所もあります。
台風8号が最接近した千葉県では特に雨脚が強まりました。
銚子市では24時降水量168.5ミリを観測し、6月の観測史上最も多い雨量となりました。
このあとは台風8号は足早に日本から遠ざかる見込みです。
かわって、台風7号が四国沖を東へ進み、夕方頃には東海や関東に近づくでしょう。
四国は午前中は荒れた天気となりそうです。局地的に雷を伴って激しく降ることがあるでしょう。落雷や突風など注意が必要です。
東海から関東甲信や伊豆諸島でも雨が降ったりやんだりで、短時間で滝のような雨が降る所もあるでしょう。道路が一気に冠水する恐れがあります。車の運転は十分お気をつけください。
また、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。九州から関東甲信地方など、土砂災害に注意・警戒してください。
低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも厳重に警戒が必要です。
ムシムシとした暑さで東北は真夏のような陽気も
今日27日(土)の最高気温は、平年並みか平年より高い所が多いでしょう。
晴れる仙台は30℃の予想で、今年2回目の真夏日(最高気温が30℃以上)になるかもしれません。昨日より8度くらい高く、カラッとした暑さですが、急な暑さに注意が必要です。こまめな水分補給や休憩を取るなど、熱中症にお気をつけください。
東京は25℃の予想で、昨日と同じくらいでしょう。
広島は27℃で昨日より5度くらい高い見込みです。
那覇は29℃の予想です。平年より2度くらい低いものの、真夏日に迫る暑さになりそうです。
関東から西の地域では、湿度は高く、ムシムシとした不快な暑さとなりそうです。のどが渇く前に水分を取るように心がけましょう。