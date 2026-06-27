週刊新潮が第一報を報じた昭和未解決事件

よく“昭和3大未解決事件”という。そのうちの2件が〈3億円事件〉〈グリコ・森永事件〉であることは、異論のないところだろう。週刊新潮も、この2件については、徹底的に報じてきた。

【写真を見る】早くも“噂の中の神父”に迫った第二報記事

だが、のこり1件については、メディアによってちがいがある。いちばん多いのが、1949（昭和24）年に発生した〈下山事件〉だ。だが週刊新潮は、当時まだ創刊されていない（1956年創刊）。よって、〈下山事件〉の“第一報”記事は、ない。

では、週刊新潮が“第一報”で報じた、3件目の“昭和未解決事件”とは、なにか？

これはもう、まちがいなく、1959（昭和34）年に発生した〈BOACスチュワーデス殺人事件〉である。編集部内では、むかしから通称で〈ベルメルシュ事件〉と呼ばれていた。

被害者の意外な姿を追った、週刊新潮の“第一報”記事（1959年3月30日号）

週刊新潮は、この事件を、発生から30年以上にわたって、何度となく回想し、ひたすら報じつづけた。その間、松本清張を筆頭に、多くの作家やジャーナリストが題材にし、ノンフィクションになり、小説になり、映画にもなった。

歳月とともに、次第に当時を知るひとは少なくなり、忘れられかける。ところが週刊新潮は、そのたびに大きな紙幅で続報記事を組んだ。まるで「この事件を忘れてはいけない」と訴えているかのようだった。以下は、週刊新潮編集部が、事件発生以来、歴代5人の編集長のもと、編集部員の世代交代をつなぎながら、30年以上にわたって追いつづけた〈ベルメルシュ事件〉、その“第一報”記事の、意外な内容である。

その名が報じられるまで、2か月あったので……

すでに有名な事件なので、ご存じの方も多いと思うが、概要をかんたんに振り返っておこう。1959（昭和34）年3月10日朝、杉並の善福寺川に、女性の死体が浮かんだ。着用していた伊勢丹のオーダーメイド・スーツから、すぐに身許は判明した。神戸出身で、そのときは東京・世田谷の叔父宅に住んでいた、Tさん（27）だった（記事では実名。以下、ほかの人物も同様）。

あまりに遺体がきれいな状態だったので、警察では、自殺か他殺か、すぐに判定しかねた。だが検視の結果、縊死とわかり、翌11日夕刻になって、他殺容疑の捜査本部が設置された。

この事件が一躍世間の注目を集めたのは、TさんがBOAC（英国海外航空＝現・ブリティッシュ・エアウェイズ）のスチュワーデス（当時の名称）に採用されており、3日後の13日が初フライトだったことだ。当時、日本の女性が、海外の国営航空会社で乗務員に採用されること自体、たいへんなニュースだった。その彼女が、華々しい初仕事の直前に殺害されたとあって、日本中が注目した。

だが、捜査はなかなか進展しなかった。ようやく容疑者らしき人物を警察が特定したのは、5月になってからだった。その人物とは、カトリック教会のベルギー人神父、ルイ・ベルメルシュ（当時38歳）だった。

日本人の海外航空スチュワーデスと、聖職者たる外国人神父――この意外な取り合わせに、事件は、ふたたび大きな注目を浴びた。ところが、ベルメルシュ神父は、数度にわたる事情聴取に平然と対応していたものの、6月になって、突然、羽田空港（当時の国際空港）から母国ベルギーへ飛び立ってしまう。以後、事件は迷宮入りとなり、すべては闇に葬られ、現在に至っているというわけだ。

以上でおわかりのとおり、遺体発見から、容疑者と思われるベルメルシュ神父の名がマスコミに登場するまで、2か月以上かかっている。それまでは、ベルメルシュの「べ」の字も報じられていない。

では、週刊新潮の“第一報”は、いったいなにを報じていたのだろうか。

〈聖女と悪魔〉が同居している女性

遺体発見は、3月10日（火）朝だった。殺人事件と断定されたのが、11日（水）夕刻。 “第一報”を掲載した、週刊新潮3月30日号が発売されたのは、3月23日（月）である（当時は月曜日発売だった）。

この号の最終締め切りは、3月20日（金）〜21日（土）だったと思われる。ということは、約10日間の取材時間がある。週刊誌としては、珍しく余裕のあるスケジュールだ。この間、記者は東京と、彼女が生まれ育った神戸を往復して取材にあたった。なにしろ、まだ容疑者はまったく不明である。ならば、Tさんの周辺を取材することで、怪しい人物が浮かび上がるのではないか……。

当時の編集長は、佐藤亮一（1924〜2001）。“新潮社の陰の天皇”とも称された担当重役・斎藤十一（1914〜2000）とともに週刊新潮を創刊した、初代編集長である（のちに新潮社の第4代社長となる）。

この佐藤＝斎藤の指示のもと、できあがった“第一報”記事が、《スチュワーデス殺人事件 BOAC入社前後の出来事》と題する6ページのレポートである（1959年3月30日号）。この記事には、日本中がおどろいた。BOACスチュワーデスという華やかな外見の裏側に、まさか、こういう事実があったとは……。

記事のリード文には、こうあった――〈これは東京都下高井戸に起こった殺人事件の主人公を追ったものである。（略）波乱の多い短い人生だった。聖女と悪魔が彼女のうちに同居しているかのように見える女性だった。彼女の航跡はある意味で女性一般の宿命に通じてはいないだろうか。〉

〈聖女と悪魔〉が同居しているとは、いったいどういうことだろうか。記事は、Tさんの27年の生涯を追う。だがその前に、記事では、ある“ミステリー”が紹介されていた。

それは、Tさんの日本での住所である。彼女は、東京・中野の〈聖オディリア・ホーム乳児院〉の看護婦（当時の名称）をつとめ、同院の寄宿舎に住んでいた。だがBOACに入社するにあたって退職し、世田谷の叔父のもとへ引っ越すといって、新住所を届け出た。ところが、その住所は、実際には「空き地」だった。なのに、乳児院から発送した転出証明などの郵便物は、もどってきた気配がない。では、「空き地」あてに送付された郵便物は、どこへ行ってしまったのか……。

そして記事は、いよいよ、Tさんの〈聖女と悪魔〉の姿に迫っていく……。

流血騒ぎまで起きた、複雑な男性関係

結論からいうと、Tさんは神戸時代、多くの男性と、かなり乱れた関係にあった。当時の週刊新潮は、現在のような、関係者の“証言コメント”で構成する記事スタイルではない。ほとんどの事実関係が、地の文で綴られる形式だ。よって気づきにくいのだが、よく読むと、記者はこの男性たちに直接会って、Tさんとの関係について、すべてを聞き出していることがわかる。おそらく彼らは、今回の殺人事件と無関係であることを証明するために、すすんでいままでのことをすべて語ったものと思われる。

Tさんは、関西では著名な実業家の娘だった。だが、戦時中の統制で傾き、戦後は一般家庭と同様の環境で育つ。それでも、“元お嬢様”の家風もあって、キリスト教系の名門女子高、女子短大を経て、神戸B病院の看護婦となった。

Tさんは、このB病院に胃潰瘍で入院してきたY氏と親しくなる。Y氏は某財閥の御曹子で18歳年上、離婚して独身だった。症状がよくなり、外出許可が出ると、Y氏はTさんをデートに誘う。Tさんは、

〈「監督役としてついてゆくわ」という。外に出ると意のままだった。「疲れたから少し休もう」と旅館に入ると、黙ってついてきて、次の段階では、かえって情熱的にさえなってくる。〉（前掲誌より）

やがてこの2人は、結婚をめぐって、教会の神父や、Tさんの父親も巻き込むゴタゴタを起こす。Tさんは病院を退職する。Y氏とはてっきり別れたかと思いきや、またも関係が復活……。

あるとき、Tさんは、Y氏に、異様な告白をする。実はA氏という恋人がいたが、宗教上のちがいで結婚できなかった。A氏は、別の女性と結婚した。ところがその妻が病気で入院中、Tさんは、A氏とふたたび関係をもってしまい、

〈一夜をともしてしまった。そして、いまがその帰りだというのである。〉（同）

Tさんは、今度は眼科医院で看護婦をつとめていた。ここへ、兵庫県庁に勤務するM氏が患者として通い、またまたTさんと恋人関係になる。M氏とY氏は、Tさんと三角関係のようになってもめ、M氏がY氏の頭をジャムの瓶で殴る“流血騒ぎ”をおこす。あまりの混乱ぶりに、ふたたびTさんの父親が出てきて、眼科医院に乗り込み、

〈「もうこの娘は、神戸にはおいておけない。この足ですぐ東京に連れてゆきます」。Y氏にもM氏にも「婚約破棄」がいいわたされた。（略）1957（昭和32）年10月、彼女は故郷を追われた形で上京してきた。〉（同）

そして、親戚の世話で、聖オディリア・ホーム乳児院につとめたというわけだ。

以上は、神戸時代のTさんをめぐる多くのエピソードの、ほんの一部である。

「神父」に肉迫していた、週刊新潮

記事は、東京に移ってからのTさんの派手な男性関係についても、取材している。とにかくTさんの周囲には常に男性がいて、トラブルがつきまとっているのである。だがBOACに採用が決まると、いままでの男性関係について、ある友人に対し、ハキハキした口調で、こう答えたという――。

〈「これからは、その気になれば、アメリカ人とでも、だれとでも結婚できるんだから、あわてないことだわ」〉（同）

結局、週刊新潮の取材の範囲内では、容疑者らしき男性は、浮かび上がってこなかった。先述のように、この時点では、ベルメルシュ神父の存在は、まったく報じられていない。彼の名前が出るのは、2か月後である。たしかにTさんはキリスト教系の学校を出て、教会に出入りしながら看護婦の仕事をつとめていた。だが、まさか聖職者たる「神父」と、のちに報じられるような“親密”な関係があったとは、誰も予想していなかった。

ところが――この“第一報”を読むと、もしかしたら週刊新潮は、その「神父」に、はやくも肉迫していた可能性があるのだ。

記事の前半で、Tさんが、約6週間、ロンドンで研修を受けている姿が報じられている。おそらく、その姿を細かく知る友人の証言をもとに、この部分は書かれている。彼女がロンドンにいる間、日本の宗教出版社〈D社〉（記事では実名）から宗教関係の新聞が、さかんに送られてきていたというのだ。しかも、

〈毎度のように、切手を1500〜1600円も貼ってくるのだ。10回続けば1万5000円になる。ある外国通によると、その切手を上手にはがして切手商に持ってゆけば、かなりの小遣い銭になるという。〉

この当時、日本とヨーロッパ間の郵便は、船便だったら切手代は数十円である。1万5000円といえば、1959年の大卒の初任給と、ほぼ同額だ。現在だったら、25万円前後の感覚だろうか。

もちろん、週刊新潮は、その〈D社〉に問い合わせた――。

〈ところが、当のD社では一向に新聞を送ったおぼえはないという。この会社は、カトリック関係の宗教書を出版しており、Tさんも、直接購読者の一人ではあるが、わざわざロンドンにまで新聞を送ってあげるほどの、親密な仲ではなさそうである。〉

実は2か月後に判明するのだが、ベルメルシュ神父は、この〈D社〉の所属だった。週刊新潮は、はやくも“第一報”で、神父の身辺ギリギリまで迫っていたのである。もしかしたら、〈D社〉へ取材にいって、そうとは知らずにベルメルシュ神父に会っていた可能性もある。

週刊新潮の“第二報”は、約2か月後、1959年5月25日号だった。なんと7ページにわたる大型レポートで、そのタイトルは、《噂の中の神父 スチュワーデス事件真相攻防戦》。写真入りで初めて大々的に報じられたその神父こそ、ルイ・ベルメルシュだった。そしてこの日から週刊新潮は、30年以上にわたって、この男を追いつづけることになるのである。

※記事中の組織名などはすべて当時のものです。また記事本文の引用は、主旨を変えない範囲で、一部の表記などを変更しています。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部