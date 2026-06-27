「体罰」の是非は論じられない

軍隊をなくしてしまえば平和が訪れる――そんな考え方を唱える人は、厳しい国際情勢の現在、さすがに見当たらなくなったが、かつては「非武装中立」を真面目に訴える政党も日本国内には存在していた。

一方で家庭や学校における「力」の存在が徹底的に否定されるようになって久しい。ビンタやゲンコツが日常茶飯事だった時代を知る世代にとって、阿部慎之助前巨人軍監督への厳しい非難はちょっとした驚きだったかもしれない。

実際には、現代において親や教師による「力」の行使はもはや絶対的なタブーとなっている。「時と場合によって武力の行使はありえる」は、安全保障に関する議論で主張しても問題にならないが、教育に関する議論では良くて異端視、下手をすると異常者扱いされるのが現状だ。

戸塚宏氏

そうした状況から、新聞やテレビなどで体罰の「是非」が論じられることもない。「非」が当たり前だからだ。

しかしそうした言論空間に違和感を抱く人も多いということだろう。ネット上では、戸塚宏氏（戸塚ヨットスクール校長校長）の公式、非公式の動画が数多く視聴され続けている。そこで戸塚氏は、自身の考える「体罰」の意義を堂々と主張。時には聞き手のタレントを「バカ」とやりこめるような場面も。動画には多く、賛同のコメントが寄せられている。潜在的に戸塚氏の主張に同意している人が多いということだろう（なお、詳細は省くが戸塚氏は一般的な体罰――すなわち怒りに任せて子供を殴る、相手にケガを負わせるといった類の行為――は一切認めていない。幼少期に親が軽くお尻を叩くくらいの体罰が望ましいと述べている）。そのため戸塚氏の著書『本能の力』電子書籍版は好調なセールスを記録しており、昨年1年間だけで2000冊以上、今年は半年ですでに2000冊以上を売り上げているという。

なぜ賛同者が多いか。それは教育の場での「力」の不在の問題点を抱えている人が多いことのあらわれと見ることができるだろう。言葉で根気よく説得をすることで、問題が解決するのならばいい。しかし現実は異なる。それならばやはり何らかの力が必要なのではないか、と。

校内暴力は増加傾向

批評家で、塾経営者でもある物江潤氏は、「新潮QUE」で戸塚氏の著書『本能の力』を読み解くという試みを行っている（新潮QUE 体罰と共に消えている教育現場の「常識」とは 戸塚宏『本能の力』を読む）。物江氏は「筆者自身は、戸塚氏の体罰肯定論には与しない」としながらも、「同書には耳を傾けるべきものがある」と述べている。

物江氏が挙げている「耳を傾ける」ポイントの中で、学校教育の現場を知らない人には新鮮な指摘がある。それは校内暴力の数は増え続けている、ということだ。

「現場を知らない方にとって、校内暴力は過去のものに思われるかもしれない。金八先生か尾崎豊の時代だと。しかしまったくの誤解である。

『令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について（通知）』では、『小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は約12万9千件で過去最多』だとしている。暴力行為の発生件数は、高等学校を除いた小・中学校合計で見ても12万3036件に達し、1997年度以降で最多だった。暴力行為の発生件数が高い水準であることについて、文科省は同通知にて『いじめの積極的な認知に伴うものや児童生徒に対する見取りの精緻化によって把握が増えたことなどの要因』とするが、校内暴力が深刻な問題として存在することは確かだ」（前出の物江氏の論考から引用）

金八先生ならば、コラァと言いながら問題生徒を張り倒すくらいのことはしていたかもしれない。しかし現代の教師はそんなことは絶対にできない。結果として、その暴力の被害者を守るのはより困難になる。

これに対して、文科省は現場に対して、一つの武器を与えている。それが「出席停止制度」だ。あまりにも問題がある生徒は、学校に来ることを禁じる。それによって全体の秩序を維持するという考え方である。が、この制度は機能していないという。再び、物江氏の文章を引用しよう。

「文科省も手をこまねいているわけではない。2001年に出された『出席停止制度の運用の在り方について（通知）』では、『出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた制度』であるとしたうえで、生徒の『生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務』とし、出席停止制度を『一層適切に運用』するよう求めている。

が、実際の運用数は驚くほど少ない。制度の1年間の利用件数はせいぜい数十件程度にとどまり、一向に改善される気配がなく時が流れた。小学校に至っては、1997年度以降最大でも年に4件であり、過半数の年で利用実績が皆無であった」（同）

年間10万以上の暴力が認知されているのに、出席停止はわずかヒトケタ。

これでは事態が改善されるはずもない。前述の通り、校内暴力は増加傾向のままだ。その状況を受けて、文科省は令和6年の通知では「暴力行為等の問題行動を繰り返す児童生徒に対しては、出席停止制度の措置をとることをためらわずに検討し、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報するなど、毅然とした対応をとること」とかなり踏み込んだ方針を示している。

崇高な理想だけで子どもは守れない

しかし、物江氏はこうした方針が現場に浸透するかについて懐疑的だ。

「現場がこの文科省の要請に応え、出席停止制度を適切に活用するかと問われれば、それは極めて疑わしい。なぜなら、学校現場は長年にわたり『どんな生徒であっても学校から排除してはならない』という、ある種の呪縛に囚われてきたからだ」（同）。

「私は生徒を見捨てない」と叫ぶ学園ドラマの教師のような姿勢が、現場で断固たる措置を取ることを妨げてしまっているということだろうか。しかしその結果、同級生らに暴力をふるうような子どもが登校し続け、被害を受けた側が不登校になるといった事態も招いてしまいかねない。

物江氏はこう説く。

「戸塚氏の体罰を取り入れた教育を真に否定するならば、崇高な理想を掲げても仕方がない。人間が社会生活を送るための『訓練』の重要性を再認識し、いざという時には躊躇なく『非常時モード』（注・ここでは出席停止制度のこと）を作動させる必要がある。体罰を否定する社会であるならば、なおのこと法と制度に基づいた秩序維持機能を取り戻さねばならない

綺麗な理想や建前に固執する裏で、何の罪もない子どもたちが学校から弾き出されている。我々はまず、その理不尽な現実を直視すべきである」（同）

「話し合えばいつかわかりあえる」と繰り返すだけでは解決できない問題がある。体罰は用いないとしても別種の力、つまり何らかの強制力を教師や学校が行使しなければならない局面は存在している。その認識は少なくとも必要ということだろうか。

デイリー新潮編集部