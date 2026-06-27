86歳・志茂田景樹、白髪を生かしたカラフルなヘアスタイルのバリエーション公開「白髪フサフサの高齢者に流行ることを願って！」「まだまだ変化させます」
作家でタレントの志茂田景樹（86）が26日、Xを更新。自身のヘアスタイルの“バリエーション”を紹介した。
【写真】「まだまだ変化させます」白髪を生かしたカラフルヘアを複数披露した志茂田景樹
志茂田は「髪のカラーリングは色々に変えてやってきました．気に入っていたのはレインボーカラー．それと今現在のカラーリングです。白髪を生かしまだまだ変化させます。白髪フサフサの高齢者に流行ることを願って！」とのコメントとともに、2枚の写真をアップ。2枚目が現在の自身の姿であり、過去の投稿では「今の僕は籠の鳥です（笑）この言葉は＋イメージ。そのつもりでの発言です。360度が視界の世界。確かに小世界ですがイメージを膨らますことで壮大な世界が広がります。どっちを向いても異なる世界が待っています」と紹介している。
この投稿にファンからは「とっても素敵です。見てるだけで幸せな気持ちになります」「似合う自信ありませんが、一度はレインボーしたいです」「レインボーで違和感なしの世界まで持ってきたの凄すぎ」「すごーー、志茂田さん、若々しいですよ！」「ベリーベリーグッドです」「オシャレですね！」などの声が寄せられている。
【写真】「まだまだ変化させます」白髪を生かしたカラフルヘアを複数披露した志茂田景樹
志茂田は「髪のカラーリングは色々に変えてやってきました．気に入っていたのはレインボーカラー．それと今現在のカラーリングです。白髪を生かしまだまだ変化させます。白髪フサフサの高齢者に流行ることを願って！」とのコメントとともに、2枚の写真をアップ。2枚目が現在の自身の姿であり、過去の投稿では「今の僕は籠の鳥です（笑）この言葉は＋イメージ。そのつもりでの発言です。360度が視界の世界。確かに小世界ですがイメージを膨らますことで壮大な世界が広がります。どっちを向いても異なる世界が待っています」と紹介している。
この投稿にファンからは「とっても素敵です。見てるだけで幸せな気持ちになります」「似合う自信ありませんが、一度はレインボーしたいです」「レインボーで違和感なしの世界まで持ってきたの凄すぎ」「すごーー、志茂田さん、若々しいですよ！」「ベリーベリーグッドです」「オシャレですね！」などの声が寄せられている。