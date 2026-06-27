団体戦のMリーグではなく、個人で戦うトーナメントだからこそ自由に戦える。役者雀士がドラマチックなプレーでファンを沸かせた。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージP卓が6月26日に行われ、萩原聖人（TEAM雷電・連盟）が首位通過を決めた。2位通過は石井一馬（EARTH JETS・最高位戦）。

【映像】ラス目からトップ！萩原聖人、劇的な逆転ツモ

第1試合は東家から高津柚那（最高位戦）、萩原、堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）、石井の並びで開始。中盤まで僅差の争いが続いた。粘り強く戦う萩原だったが、親番の南2局1本場で堀の満貫ツモを親被り。この失点で4着目に転落した。南3局はトップ目の堀が高津に満貫を放銃。萩原は4着目のまま南4局へ。

石井の連荘で局は進み南4局2本場。萩原は満貫をツモればトップになれるという状況。ドラのないタンヤオのイーシャンテンで引いたのはうれしい赤5索。萩原は二万と8索のシャンポン待ちでリーチをかけた。2巡後、大きな音を立ててツモった牌は二万。リーチ・ツモ・タンヤオ・赤の8000点が完成し、4着からトップという大逆転のドラマが生まれた。

合間のインタビューでは「トーナメントというのは勝手に打っていいので。オーラスはトップしか狙っていなかった」とコメント。首位通過を狙うかとの質問には「もちろん首位を狙うが、残れるなら2位でもいい。強い人とたくさん打ちたい」と笑顔で語り、「応援している人のおかげでトップが取れた。次も頑張ります！」と力を込めた。

第2試合は東家から堀、萩原、石井、高津の並びで開始。東1局は堀の6000点のツモ。東3局2本場、石井が堀から親満貫をアガり、一人抜け出す格好となった。萩原は第1試合トップの優位を活かし、いつも以上に守備的な打ち方を続けた。南1局に高津が堀から満貫をアガり、堀が大きく沈んだ4着目となると、萩原の通過の可能性がさらに高まった。

南3局3本場、萩原は七対子・ドラ2を五万待ちでテンパイすると、先行リーチの高津と勝負。結果は高津が赤五万を掴み、七対子・ドラ2・赤の8000点（＋900点）をロン。南4局は高津が親満貫をツモ。萩原・石井・高津の三つ巴となったが、同1本場に萩原は自ら白の1100点（＋300点）をツモって幕引き。3rdステージへのジャンプアップを決めた。

試合後はやや疲れた表情で「おじさん疲れたよ」とコメント。南3局3本場の満貫については「どこかで勝負しないといけないと思っていた。テンパイしたら五万単騎でいこうと思っていた」と振り返った。2位通過であればチームメイトの瀬戸熊直樹（TEAM雷電・連盟）と戦うことになっていたが、それは以降に持ち越された。萩原は「どこかで同門対決があるかもしれない。出るからには優勝を目指していますが、それよりも自分が『楽しかったな』と思える麻雀を打ちたい。そういうプロですから！」と胸を張った。

【第1試合結果】

1着 萩原聖人（TEAM雷電・連盟）3万1000点／＋51.0

2着 高津柚那（最高位戦）2万9700点／＋9.7

3着 堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）2万1600点／▲18.4

4着 石井一馬（EARTH JETS・最高位戦）1万7700点／▲42.3

【第2試合結果】

1着 石井一馬（EARTH JETS・最高位戦）5万700点／＋70.7

2着 高津柚那（最高位戦）3万600点／＋10.6

3着 萩原聖人（TEAM雷電・連盟）2万1400点／▲18.6

4着 堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）−2700点／▲62.7

【最終結果】

1位 萩原聖人（TEAM雷電・連盟）／＋32.4

2位 石井一馬（EARTH JETS・最高位戦）／＋28.4

3位 高津柚那（最高位戦）／＋20.3

4位 堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）／▲81.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

