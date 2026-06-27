髙橋藍 バレーボール選手（サントリーサンバーズ大阪）

山岸伸氏の写真展「KAO 日本の顔 scene1226-1321」が、ニューオータニ ガーデンコート（オカムラガーデンコートショールーム）にて7月13日（月）から開催される。

山岸氏がライフワークとして続けている、各界著名人のポートレート作品を展示する写真展。

2007年に写真展「瞬間の顔」としてスタートし、2023年からは「KAO 日本の顔」としてリニューアル。今回はその第4弾となる。

7月18日（土）には、元ペンタックス宣伝部／東京駅研究家の佐々木直樹氏をゲストスピーカーに迎え、ギャラリートークを開催する。

7月15日（水）と7月25日（土）にはギャラリーウォークを予定している。

会場

ニューオータニ ガーデンコート3階 オカムラガーデンコートショールーム内

東京都千代田区紀尾井町4-1

開催期間

2026年7月13日（月）～7月25日（土）



開催時間

月曜日・火曜日・木曜日・土曜日・日曜日：10時00分～17時00分（最終入館） 水曜日・金曜日：10時00分～18時00分（最終入館）

※最終日は15時00分まで



イベント

ギャラリートーク

ギャラリーウォーク

作者プロフィール

開催日：7月18日（土） 開催時間：13時00分～14時00分開催日程：7月15日（水） 17時00分～18時00分 開催日程：7月25日（土） 13時00分～14時00分

1950年3月22日生

公益社団法人日本写真家協会 会員

公益社団法人日本広告写真家協会 会員

特定非営利活動法人 ふるさとテレビ 顧問

とかち観光大使

広告・ポスター・カレンダー・各レコード会社ジャケット撮影・各出版社写真集

各出版社表紙撮影・グラビア撮影・DVD制作など、多方面で活躍中