思わず記者団も納得した塩貝の答えとは？ 写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　北中米ワールドカップを戦う日本代表は、グループステージ３試合を無敗で乗り切り、１勝２分の勝点５でグループFの２位を確保。決勝トーナメント１回戦で“サッカー王国”ブラジルと対戦することが決まった。

　大一番を前に、選手たちはブラジルにどんな印象を抱いているのか。

　スウェーデン戦翌日の６月26日（日本時間27日）の練習後、塩貝健人にその印象を尋ねると、返ってきたのはわずか“５文字”だった。

「ネイマール」
 
　チームというよりも、真っ先に浮かぶのはやはり世界的スターの名前だという。ただし、相手が強豪であることは十分に理解している。

「強いには変わりないです。ラウンド32でこのカードかっていうところはありますが、ここでブラジルを倒して勢いに乗りたいです」

　ちなみに、塩貝が今大会で気になっているチームは「フランスとアルゼンチン」だという。

「フランスは強いイメージがあります。あと、アルゼンチンも。ブラジルは最近あまり聞かないので」

　どこか怖いもの知らずにも映る若武者は、“サッカー王国”を相手にどんなプレーを見せるのか。ブラジル戦でのサプライズに期待したい。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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