「ブラジルの印象は？」塩貝健人の答えはわずか“５文字”「倒して勢いに乗りたい」【W杯】
北中米ワールドカップを戦う日本代表は、グループステージ３試合を無敗で乗り切り、１勝２分の勝点５でグループFの２位を確保。決勝トーナメント１回戦で“サッカー王国”ブラジルと対戦することが決まった。
大一番を前に、選手たちはブラジルにどんな印象を抱いているのか。
スウェーデン戦翌日の６月26日（日本時間27日）の練習後、塩貝健人にその印象を尋ねると、返ってきたのはわずか“５文字”だった。
「ネイマール」
チームというよりも、真っ先に浮かぶのはやはり世界的スターの名前だという。ただし、相手が強豪であることは十分に理解している。
「強いには変わりないです。ラウンド32でこのカードかっていうところはありますが、ここでブラジルを倒して勢いに乗りたいです」
ちなみに、塩貝が今大会で気になっているチームは「フランスとアルゼンチン」だという。
「フランスは強いイメージがあります。あと、アルゼンチンも。ブラジルは最近あまり聞かないので」
どこか怖いもの知らずにも映る若武者は、“サッカー王国”を相手にどんなプレーを見せるのか。ブラジル戦でのサプライズに期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
大一番を前に、選手たちはブラジルにどんな印象を抱いているのか。
スウェーデン戦翌日の６月26日（日本時間27日）の練習後、塩貝健人にその印象を尋ねると、返ってきたのはわずか“５文字”だった。
チームというよりも、真っ先に浮かぶのはやはり世界的スターの名前だという。ただし、相手が強豪であることは十分に理解している。
「強いには変わりないです。ラウンド32でこのカードかっていうところはありますが、ここでブラジルを倒して勢いに乗りたいです」
ちなみに、塩貝が今大会で気になっているチームは「フランスとアルゼンチン」だという。
「フランスは強いイメージがあります。あと、アルゼンチンも。ブラジルは最近あまり聞かないので」
どこか怖いもの知らずにも映る若武者は、“サッカー王国”を相手にどんなプレーを見せるのか。ブラジル戦でのサプライズに期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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