今週の【上場来高値銘柄】牧野フ、パナＨＤ、アドテストなど88銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株安やAI・半導体関連株の一角に利益確定の売りが優勢となり、前週末比1889円安の6万9360円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は88社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光を浴びた扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、アパＨＤが買い増しが発表されたワシントンホテル <4691> [東証Ｓ]、半導体部材に800億円投資と報じられたＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]、ＮＳＳＫが1株1万6000円程度でのTOBを提案した牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、ＡＩデータセンター蓄電関連のテーマで存在感を高めたパナソニック ホールディングス <6752> [東証Ｐ]、ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーとなったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ありあけキャピタルの5％超保有が判明した東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173> [東証Ｐ]など。また、日産化学 <4021> [東証Ｐ]、京都フィナンシャルグループ <5844> [東証Ｐ]など62社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 4銘柄
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 12銘柄
<4021> 日産化 [東証Ｐ]
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4182> 菱ガス化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 5銘柄
<5332> ＴＯＴＯ [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5367> ニッカトー [東証Ｓ]
<5384> フジミインコ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 4銘柄
<2961> 日本調理機 [東証Ｓ]
<2962> テクニスコ [東証Ｓ]
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 15銘柄
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6135> 牧野フ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6237> イワキポンプ [東証Ｐ]
<6265> コンバム [東証Ｓ]
<6266> タツモ [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 20銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6479> ミネベア [東証Ｐ]
<6506> 安川電 [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6668> ＡＤプラズマ [東証Ｓ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6800> ヨコオ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 1銘柄
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7715> 長野計器 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7818> トランザク [東証Ｐ]
<7875> 竹田ｉＰ [東証Ｓ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 4銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<3544> サツドラＨＤ [東証Ｓ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
<8795> Ｔ＆Ｄ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 3銘柄
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<9256> サクシード [東証Ｇ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光を浴びた扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、アパＨＤが買い増しが発表されたワシントンホテル <4691> [東証Ｓ]、半導体部材に800億円投資と報じられたＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]、ＮＳＳＫが1株1万6000円程度でのTOBを提案した牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、ＡＩデータセンター蓄電関連のテーマで存在感を高めたパナソニック ホールディングス <6752> [東証Ｐ]、ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーとなったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ありあけキャピタルの5％超保有が判明した東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173> [東証Ｐ]など。また、日産化学 <4021> [東証Ｐ]、京都フィナンシャルグループ <5844> [東証Ｐ]など62社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 4銘柄
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 12銘柄
<4021> 日産化 [東証Ｐ]
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4182> 菱ガス化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 5銘柄
<5332> ＴＯＴＯ [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5367> ニッカトー [東証Ｓ]
<5384> フジミインコ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 4銘柄
<2961> 日本調理機 [東証Ｓ]
<2962> テクニスコ [東証Ｓ]
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 15銘柄
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6135> 牧野フ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6237> イワキポンプ [東証Ｐ]
<6265> コンバム [東証Ｓ]
<6266> タツモ [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 20銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6479> ミネベア [東証Ｐ]
<6506> 安川電 [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6668> ＡＤプラズマ [東証Ｓ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6800> ヨコオ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 1銘柄
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7715> 長野計器 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7818> トランザク [東証Ｐ]
<7875> 竹田ｉＰ [東証Ｓ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 4銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<3544> サツドラＨＤ [東証Ｓ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
<8795> Ｔ＆Ｄ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 3銘柄
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<9256> サクシード [東証Ｇ]
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