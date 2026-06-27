Meg Bonus、初ホールワンマン公演(4/29)から「HORIZON」ライブ映像公開！

この夏、「SUMMER SONIC 2026」への出演も決まった、野本慶によるソロプロジェクト、Meg Bonus。

そのMeg Bonusが4月29日開催した初のホールワンマン公演より、最新アルバム収録曲「HORIZON」のライブ映像が公開された。

【LV】Meg Bonus - HORIZON（Official LIVE Video）

本公演では既発曲に加え、4月にリリースした2ndアルバム『TO THE YOU (ME) I MET

BEFORE』の楽曲を収録順に披露。

今回公開された「HORIZON」は、アルバム音源とはまた違ったアレンジでのパフォーマンスとなっている。

なお、Meg Bonusは11月、初のワンマンツアーを開催。チケットのオフィシャル先着先行は、6月28日まで受付中となっている。

■ツアー情報

『Meg Bonus LIVE TOUR 2026』

2026年11月3日(祝火) 大阪・梅田Shangri-La

開場 17:30 / 開演 18:00

2026年11月5日(木) 東京・WWW

開場 18:15 / 開演 19:00