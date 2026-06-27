BILLY BOO、新曲「パラレルナイト」7/8配信！ テレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』主題歌

2024年5月結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）。

そのBILLY BOOが7月8日(水)、新曲「パラレルナイト」を配信リリースすることが決定した。

「パラレルナイト」は、7月7日(火)放送スタートする、テレビ朝日系TVドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』主題歌。

本曲が、BILLY BOO初のドラマ主題歌となる「パラレルナイト」は、耳に残るメロディと歌声、そしてBILLY BOOらしさが香るサウンドで贈る究極のバラード。

人の数だけ“正しさ”があり、無数の選択が交差しながら未来は変わっていく。

「もし別の道を選んでいたら――」

そんな迷いや後悔を胸に、一日を振り返る夜。

本楽曲は、そんな夜を越えながら、少しずつ前を向いて歩もうとするすべての人の足元を、そっと照らす一曲となっている。

■リリース情報

BILLY BOO

新曲「パラレルナイト」

2026年7月8日(水)配信リリース

※TVドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』主題歌



☆タイアップ情報：

テレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』

【放送】

2026年7月7日(火)スタート

毎週火曜よる9:00～9:54放送

※初回は拡大スペシャル よる9:00～10:00放送

【キャスト】

今田美桜 磯村勇斗 寛一郎 泉澤祐希 / 小雪 / 赤間麻里子 トラウデン直美 本多力 戸次重幸 船越英一郎 ほか

■ライブ情報

「BILLY BOO “CATALYST tour 2026″」

2026年7月11日(土)東京・Shibuya WWW

■BILLY BOO プロフィール

2024年5月結成。R＆B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。

2024年10月リリースした「レンズ」がABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢。

2025年2月バンド初となるEP「逆光」をリリース、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出。4月配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務め、全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート”JAPAN Hot 100″にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。配信後も”JAPAN Hot 100″45位、”Billboard JAPAN Hot Animation”13位にチャートイン、”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。10月に配信リリースされた「ラブソング」は”Billboard JAPAN Heatseekers Songs”8位を獲得。

2026年5月配信リリース「Darling」はABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」挿入歌に抜擢されるなど、2026年最注目バンド。