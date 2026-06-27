櫻坂46、四期生楽曲『We got your back』MV公開！

6月10日(水)発売され、発売週にはオリコン週間シングルランキング1位を獲得した、櫻坂46の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』。

その『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』に収録された、四期生楽曲「We got your back」のMUSIC VIDEOが公開された。

【MV】櫻坂46『We got your back』 MUSIC VIDEO

「We got your back」は、四期生・佐藤愛桜が初めてセンターを務め、今月開催された「四期生ライブ」で初披露され、圧巻のパフォーマンスで大きな話題を呼んだ楽曲。

自らの意志で未来へ漕ぎ出そうとする決意を描き、「漕げよ」「進め」と繰り返される力強いメッセージには、前へ進み続ける意志と、仲間と支え合いながら希望を掴もうとする思いが込められている。

MUSIC VIDEOの監督は、櫻坂46のMUSIC VIDEOを手がけるのは本作が初となる、田辺秀伸が担当。

エネルギッシュなダンスや旗を用いた演出を通して、そんな楽曲の持つ熱量や連帯感を表現。四期生のフレッシュさと力強さが印象的な作品に仕上がっている。

なお、櫻坂46は、7月からは全国アリーナツアーの開催が控えている。

■リリース情報

櫻坂46

15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』

2026年6月10日(水)発売



■最新ライブ情報

「SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026 -What’s lonesome?-」

【2026年】

7月23日(木)・24日(金) 静岡県・エコパアリーナ

7月28日(火)・29日(水) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

8月8日(土)・9日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

8月15日(土)・16日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

8月22日(土)・23日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月29日(土)・30日(日) 香川県・あなぶきアリーナ香川

■櫻坂46 プロフィール

2015年乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループ、欅坂46として結成。2020年10月より櫻坂46に改名して活動をスタート。

クリエイティブに向き合う姿勢やストイックなダンスパフォーマンス等の姿勢から多くのクリエイターから共感を呼び、共に作品や楽曲を体現、作品を発表する度にSNSでのトレンドや各ランキングなどでも1位を獲得し続けている。

日本国内ではドーム・スタジアム規模の公演を行い、海外でのイベントにも多数出演、2023年にはアジアで活躍中のアーティストが集結する祭典「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」に出演し、人気賞とベストミュージシャン賞の二部門にて受賞、日本人アーティストとして初の快挙となった。

2025年は、東京ドーム・京セラドーム大阪5daysを含む、全国5都市を巡るツアーを敢行し、合計で26万人を動員。

そして2026年、女性グループとしては初となるMUFGスタジアム(国立競技場)にて単独公演を開催し、14万人を動員。2027年はアジアツアーも開催予定。

日本のみならず海外でも多くの評価を得ている、稀有なアイドルグループ。