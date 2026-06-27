全日本プロレスの元3冠ヘビー級王者のジョー・ドーリングさんが26日（日本時間27日）に亡くなったことがわかった。44歳だった。同日、カナダのプロレス団体「メープルリーフプロレスリング」が発表した。

同団体の公式X（旧ツイッター）で「本日6月26日午前9時13分、私たちの兄弟であるジョー・ドーリングが、家族に見守られながら安らかに息を引き取りました」と報告。

「この世での生涯はわずか44年でしたが、ジョーはその一年のすべてに、千年に匹敵するほどの生きがいを詰め込んでいました。ジョーには、最愛の妻リンジーや家族が遺され、また、彼の強さ、勇気、そして精神を永遠に記憶にとどめる、世界中の数え切れないほどの友人や熱心なファンたちが残されました。安らかに眠ってください、ジョー。あなたは決して忘れられることはありません」と追悼した。

ドーリングさんは04年12月にプロレスデビュー。07年6月に全日本プロレスの留学生として来日して、日本デビューした。直後には武藤敬司のパートナーに抜擢され、同年の世界最強タッグ決定リーグ戦に初出場して優勝を飾った。翌年1月に世界タッグも獲得した。

14年7月には、パートナーでもある諏訪魔に勝利して初3冠ヘビー級王者に輝いた。16年には悪性脳腫瘍が発覚。ここから長い闘病生活が続いた。22年8月に脳腫瘍が再発して手術が必要であるとして引退を発表。その後、脳幹を手術したが、右半身に運動失調を患い、車椅子生活に入った。

25年12月には3度目の脳腫瘍の発症が発覚。2026年6月にはホスピスに入ることが発表されていた。

ドーリングさんが活躍した米プロレス団体・TNAは公式Xで「訃報に接し、深く悲しんでいます。リング上での圧倒的な存在感と素晴らしい人柄で、彼のことは決して忘れられることはありません。ファンの皆様、ご友人、そしてご遺族の皆様に、心よりお悔やみ申し上げます」と悼んだ。