ごはんの時間が近づくと、子猫たちがケージの中から猛アピール！思わず笑ってしまうほど必死な姿が可愛いと注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「出せ出せ感が凄いw」「ワチャワチャ可愛い」「おー、元気だ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ケージの中にいる子猫たち→ごはんの時間が近づくと…ニヤニヤが止まらない『猛アピールの様子』】

忙しない子猫たち

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、子猫たちによる激しめなアピールの様子です。

「ミャー」「ピャー」と愛らしい声を上げているのは、白黒模様の3兄妹。数日前に保護され、保護活動をされている投稿主さんが引き取ってきたのだそう。今はまだトイレを覚えてもらうためのトレーニング中とのことで、ケージの中で過ごしてもらっているのだといいます。

激しめなアピールとまさかの展開

そわそわと落ち着きなく子猫たちが騒いでいる理由は、ごはんの時間が近づいていたから。みんな掴まり立ちをしながら、元気いっぱいに出してコールです！ジャンプも繰り出し、もう我慢できないと言わんばかりの可愛い猛アピールに、頰が緩んでしまうのを止められません。

いよいよごはんの準備が整うと、ケージの隙間から前足を必死に伸ばしてカキカキする子もいたそう。そして、いざケージが開けられ、待ちに待った瞬間が訪れますが…。誰もごはんのもとへ行かないという、思わず笑ってしまう光景が見られたそうです。

微笑ましいごはんタイム

誘導もしつつなんとか兄妹揃ってのごはんが始まったものの、まだ上手に食べられずに前足ごと豪快に突っ込んでしまう姿も。勢い余ってお尻がフワッと持ち上がっていた子は、途中で投稿主さんのもとへやってきたかと思うと、甘えたかったのか足の上に登ってきたといいます。

そうして前足や口元に夢中で食べた証をべったりとつけながら、大満足した様子の子猫たち。最後はごちそうさま報告をするように、投稿主さんの周りに集まるのでした。

投稿には「コロコロむくむくな赤ちゃんズ可愛いですね♡渾身のジャンプがまた可愛い」「みんな食欲もあって元気いっぱい。良い事です♡」「ご飯食べるのが下手なのがまた可愛い～♡」「お手手がべちょべちょ、可愛い(笑)」「一杯食べてすくすく大きくなあれっ！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。3兄妹の気になるその後も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。