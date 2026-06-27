16強進出時の対戦国が決定

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は26日（日本時間27日）、グループIの最終節が行われ、フランスがノルウェーを4-1で下し首位通過した。ノルウェーは2位での突破となった中で、ネット上では日本の決勝トーナメント（T）表に改めて悲鳴が上がっている。

日本はグループFを2位通過。ベスト32で王国ブラジルと戦う。さらにその後、16強に進出した場合に相まみえるのはグループIの2位で、怪物ハーランド擁するノルウェーとコートジボワールの勝者。史上初の8強入りまでには難敵が待ち受ける。

グループを無敗で突破した日本だが、大会前からクジ運の悪さが話題に。ブラジル戦の決定から一夜、16強でも難敵相手となった状況を受け、X上には「とことん運が悪い日本」「何処へ行っても難敵揃いで、厳しい戦いは続く」「かなり厳しいとは思うけど、これで日本が優勝したら誰も文句言えないよね」「もしブラジルに勝ったら…しっかり休んだハーランドかぁ…w」「ブラジルに勝ったとしてもハーランド出てくるんやろ。。。。」といった声が並んでいた。

ブラジル戦は日本時間30日午前2時のキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）