今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんの表情の変化がたまらないひとコマ。

投稿主さんが紹介したのは、普段の猫ちゃんと、しっかり撫でてもらった後の様子。並べて見てみると、同じ猫ちゃんとは思えないほど空気感が変わっていて…。一体、どんなお顔になっていたのでしょうか。

投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示。2,500件を超えるいいねが寄せられるなど、猫好きたちの注目を集めました。

【写真：普段は『きゅるんとした顔のネコ』→しっかりと撫でると……ほっこりする『変化』】

撫でる前はきゅるんとした甘えん坊顔

今回、Threadsに投稿したのは「しらおか」さん。登場したのは、猫のしらすちゃんです。

投稿では、しらすちゃんの「普段」と「しっかり撫でた後」の様子が紹介されていました。普段のしらすちゃんは、大きなおめめをまんまるに開いて、口元も「く」の字。きゅるんとした顔は、まるで「なでられる準備、できてます！」とでも言いたそう。

そして、しっかり撫でてもらった後のしらすちゃんはというと…。床の上で体をゆったり伸ばし、目を細め、なんとも気持ちよさそうな表情を浮かべていたのだとか。

きゅるん顔から一転、完全に満たされた猫の顔。首元はすっと伸びていて、撫でられた余韻を味わっているようにも見えます。

「よきにはからえ…」とでも言っているような、たたずまい。撫でた側としては、ここまで分かりやすく満足してくれたら、つい追加でもうひと撫でしてしまいそうです。

しっかり撫でられた後の満足顔がたまらない

満足そうなお顔になったしらすちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛いぃぃぃぃぃ。とても満足しているお顔と、毛並みがツヤツヤになってますね」「良い表情」「シュッとしましたね」などの声が多く寄せられていました。普段の表情も、甘えた後のとろけた表情も、それぞれ違った魅力があって、見ているだけで癒やされますね。

Threadsアカウント「しらおか」では、しらすちゃんとおかかちゃんの日常が投稿されています。猫との暮らしの幸せがぎゅっと詰まっている投稿ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「しらおか」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。