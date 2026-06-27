２６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、森保ジャパンがサッカー北中米Ｗ杯のスウェーデン戦を１−１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めたことを報じ、ブラジル・サンパウロ出身の日系２世で、日本サッカー協会の殿堂入りを果たしているサッカー解説者・セルジオ越後氏へのインタビューを伝えた。

１８歳でブラジルのトップクラブ「コリンチャンス」とプロ契約し、ブラジル代表候補に。１９７２年に来日し、日本リーグでプレーしたほか、引退後は「さわやかサッカー教室」の認定指導員として全国各地をまわり、２５年間で１０００回以上を実施し、５０万人以上の少年少女を指導。長年、サッカーの普及に尽力した同氏。

１−４と惨敗した２００６年のドイツＷ杯から２０年。「力関係は変わったか？」の問いに「変わったと思います。（０６年は）ブラジルの歴史で、トップクラスだった。特に攻撃的な選手、世界的スーパースターが５〜６人いたんですよ。みんなレギュラーで出られなかったくらい多かった。今は有名選手はネイマールとビニシウスだけでしょ。だから勝てるチャンスはある。昔よりはある」と答えた。

そして、「僕は森保監督にお願いしたんですよ。『優勝まではお願いしません。日本に５３年住んで、（今年で）８１歳になるから、一度だけベスト１６の壁を破ってくれませんか』って」と明かし、ベスト１６をお願いした理由を「階段は一つ一つ上がるもの。急いだら危ない」と語った。

昨年１０月に親善試合とはいえ３−２でブラジルから初勝利を挙げた森保ジャパンだが、当時のチームとはＤＦを中心にメンバーが入れ替わり、全く別のチームになっているブラジル。

「どちらを応援するか？」の質問に、日本代表のユニホームを持ち「このユニホームを応援する」と答えた越後氏。「日本へ来てから、生意気なことですが日本が成長するのに貢献した一人。（森保）監督も僕のサッカー教室に参加したし、そういう国を応援しなかったら意味がなくなる。僕も必死で元自分の国を破るように応援したい」と語った。