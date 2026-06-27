【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第20話「愛が故に」あらすじ キキコトの関係はどうなる？ 怜慈の身に何が
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第20話「愛が故に」が28日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第20話「愛が故に」予告
“宇宙の真理”アザ・ゾルスには、デス・ギャバンをはじめ、崇拝する者たちが各次元に一定数いる。そんな信者である囚人たちが、世の中に解き放たれてしまった。
そのころ怜慈（長田光平）は、ようやく次元を超えて多元地球Ι5109に到着し、喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）に起きた出来事を知る。すると突然魔空空間に飲み込まれ、デス・ギャバンや脱獄犯たちと戦うことに。一刻も早く喜輝たちを助けたいなかで、デス・ギャバンから“ある提案”をされ…。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第20話「愛が故に」予告
“宇宙の真理”アザ・ゾルスには、デス・ギャバンをはじめ、崇拝する者たちが各次元に一定数いる。そんな信者である囚人たちが、世の中に解き放たれてしまった。
そのころ怜慈（長田光平）は、ようやく次元を超えて多元地球Ι5109に到着し、喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）に起きた出来事を知る。すると突然魔空空間に飲み込まれ、デス・ギャバンや脱獄犯たちと戦うことに。一刻も早く喜輝たちを助けたいなかで、デス・ギャバンから“ある提案”をされ…。