船井電機会長が“破産の裏側”を告発「意図的に会社を潰そうという動きがあったのでは」約550人の従業員が突然“解雇”を言い渡され…

船井電機会長が“破産の裏側”を告発「意図的に会社を潰そうという動きがあったのでは」約550人の従業員が突然“解雇”を言い渡され…