ワールドカップで予定されるイラン対エジプトを前に、ピッチ外で大きな議論が巻き起こっている。



『The Athletic』によれば、FIFAはシアトルで開催されるイラン対エジプト戦で、レインボーフラッグやLGBTQ+を支持するシャツ、メッセージなどの持ち込みを認める方針を確認したという。この一戦はプライドウィーク期間中に行われるため、地元の大会組織委員会が「プライドマッチ」として関連イベントを実施する予定となっている。





しかし、この決定に対しイランサッカー連盟とエジプトサッカー協会は強く反発しているようだ。エジプト協会は昨年12月、スタジアム内で同性愛支持に関する活動を認めないようFIFAへ正式な書簡を送付。イランサッカー連盟も声明で「イランとエジプトは文化的、宗教的価値観を共有するイスラム国家であり、この運動に関連する式典や宣伝活動がスタジアム内や試合環境で行われるべきではない」と話し、FIFAへ必要な対応を求めたとしている。一方でFIFAは、ワールドカップは「あらゆる背景を持つ人々を歓迎する包括的な大会」であるとの立場を示した。ジャンニ・インファンティーノ会長も今年1月には「ワールドカップに『プライドマッチ』は存在しない。同じ日にシアトル市内で外部団体によるイベントが開催されるだけだ」と説明していたという。同紙は、この問題が2022年カタール・ワールドカップでも大きな論争となったことにも触れている。当時はLGBTQ+を象徴するアイテムの持ち込みが制限され、「OneLove」キャプテンマークも着用禁止となり、ドイツ代表が集合写真で口を覆うパフォーマンスを行ったことが世界的な話題となった。なお、イラン対エジプトはグループG突破を左右する重要な一戦でもある。試合結果だけでなく、スタジアムを巡る対応にも大きな注目が集まっている。