【ナッシュビル（米テネシー州）２６日＝ペン・後藤亮太】サッカー日本代表が、北中米Ｗ杯で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた１次リーグ（Ｌ）第３戦のスウェーデン戦（１△１）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦のブラジル戦（ヒューストン）に向けて調整を開始した。

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王国ブラジルと激突する決勝Ｔ１回戦に向けて、大きな鍵を握るのは、今大会３試合４得点のＦＷビニシウス（２５）＝Ｒマドリード＝を封じられるかどうか。その鍵を握る一人と言えるのが、スウェーデン戦の出場機会がなかったＤＦ冨安健洋だ。昨年の親善試合でブラジルを撃破した時と今年３月にイングランドを下した時は不在だったが、その時の戦い方について「Ｗ杯を勝つ上での戦い方が見えた試合だったかなと思います」と印象を明かした上で「守備陣の１人なんで、しっかり０に抑えられればいいかなと思います」と静かに闘志を燃やした。

強力アタッカーにも対応できる世界基準の能力を誇るだけに、「自分自身にフォーカスしてやれればいいかなと思ってます」と冨安。世界屈指のアタッカー封じの役割を担う。