右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、本拠地で屋外フリー打撃を行った。現地放送局でレポーターを務めるチャック・ガーフェイン氏が自身のＸに動画投稿した。

同氏によれば、ウィル・ベナブル監督も打撃練習の様子を見守っていたという。また、指揮官は現地メディアの取材にも応じ、「（村上は）順調に回復している。ランニングの強度はもう８５％まで上がってるし、スイングの強度もどんどん上がってきてる」と説明した。

ヤクルトから２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約当時のレート）で移籍した村上は、開幕戦からいきなり３試合連続本塁打の鮮烈デビュー。４月には日本人＆球団最長タイの５試合連続本塁打もマークした。５月２５〜２７日（同２６〜２８日）の本拠地・ツインズ戦でも３戦連発。新人では史上初めて５月中に２０号に到達していた。

だが５月２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で一塁を駆け抜けた際に右太もも裏を負傷し、途中交代。３０日（同３１日）にＩＬ入りが発表された。現地報道によると、同箇所の肉離れと診断され、重症度（グレード）は３段階で中程度にあたる「２」。今月１２日（同１３日）の本拠地・ドジャース戦の試合前には取材対応し、村上は「（負傷から）２週間たって、すごくいい状態で進めてると思います。順調にいけば（全治）４週間から６週間と言われています」と話していた。