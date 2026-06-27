フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、サッカーの北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（１△１）で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたことを伝えた。

その中でＷ杯の出場国を巡り「８５年、生きてきまして、こんな国名の国があったのかを初めて知りました。アフリカのカボベルデ」とした上で「サッカーは世界の隅々まで届いているスポーツ。そのことを思い知った」と明かした。

続けて「改めてＷ杯が世界はひとつ。平和の祭典と言われている由縁がここなんだな」とし「野球と比較しますと、野球は世界的なスポーツじゃない。だからＮＨＫはやらないんだね、ＷＢＣ」と持論を展開した。

さらに「ボクシングもそうだよね、世界的じゃないんだ」とし「それじゃなかったら国民に対して失礼だもん。ＮＨＫが認めてないんだよ、野球が世界的なスポーツって」とＷ杯は地上波で放送されるも今年のＷＢＣが地上波で中継されなかった背景を独自に推論。その上で「サッカーは本当に素晴らしいなと思った」と絶賛していた。