【ニューヨーク＝山本貴徳】米ニューヨーク市の家賃指針委員会は２５日、賃貸住宅の約４割にあたる約１００万戸について、家賃の値上げを事実上凍結する指針を決めた。

１月に就任した急進左派のゾーラン・マムダニ市長が生活費高騰対策の看板政策の一つに掲げていた。

決定では、１０月１日から来年９月末までに始まる１年契約と２年契約のいずれの場合も、引き上げ率をゼロとする。１年契約の家賃凍結は過去にも例があるが、２年契約の凍結は初めてだという。マムダニ氏は声明で「入居者にとって歴史的な勝利だ」と述べた。

委員会は、市長が任命する９人の委員で構成され、物価や空室率などを考慮して、対象住宅の値上げ率の上限を毎年決めている。マムダニ氏は就任後、入居者側に理解があるとみられる６人を任命・再任していた。

米不動産サイトによると、市内の賃貸物件の家賃（中央値）は２月に３９５０ドル（約６４万円）となり、前年同月比で約８％上昇した。生活費の高騰が続く中、市民の４人に１人が貧困状態にあるとされ、住宅費負担の軽減が大きな政治課題となっている。

家賃凍結を巡っては、入居者側が生活維持に必要だと歓迎する一方、不動産業界は、家賃収入が抑えられれば建物の修繕や維持管理に必要な費用を賄いにくくなるとして反発している。