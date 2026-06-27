ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が26日（日本時間27日）、母国ベネズエラで発生した地震に心を痛めた。

24日（同25日）にベネズエラ北西部で起きた連続大地震で27日時点で少なくとも死者920人、負傷者は3360人と大規模な被害が出ている。

ロハスの妻と2人の子供はパスポートの更新などでベネズエラに帰国中だったそうで「家族がいた場所から2ブロック先で、建物が2棟倒壊した。家族がいた建物もかなり大きく揺れ、その日のうちに別の場所へ避難しなければならなかった。幸いにも、階段を使って建物の外へ避難することができて本当に幸運だった」と3人とも無事ながら、大きな揺れに見舞われたと明かした。

その上で「家族が今も生きていて、一緒にいてくれることが本当に幸運」と無事に安堵しつつも「それを当たり前だとは思っていないし、今は私たち家族にとって本当につらい時間」と母国で甚大な被害が出ていることに心を痛めた。

この日はチーム全員がベネズエラに思いをはせ「VZ」が入った帽子を着用。「チーム全員が着けてくれることが特にうれしい。本当に大きな意味がある。世界に現状を知ってもらうことにつながる」と感謝。「私たちはスポーツ界でも最も大きな舞台の一つでプレーしている。ドジャースは水曜日にこの出来事が起きて以来、本当に協力的で感謝している」とロハス。

続けて「今、自分に何ができるのか、皆さんに何をお願いできるのかを説明するのは難しいが、皆さんに私たちのことを心に留めておいてほしいと思っている。本当に厳しい状況。起きた出来事だけでなく、これから被災した人たちがどうやって生活を立て直していくかが大きな問題だから」と被災者らの今後の生活を心配し、支援を呼びかけた。