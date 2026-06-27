「沖縄旅行」の予算相場とは？2泊3日を「10万円以下」で楽しむために知っておきたいコツ！

東京から沖縄へ2泊3日。旅行の費用はいくらになる？

ここでは東京を出発点として、2泊3日の沖縄旅行へ出かけるケースを想定します。



航空券やホテルのランクによっては20万円以上かかるケースも

2泊3日の沖縄旅行の平均予算は、「9万円～30万円」程度と幅があります。航空券やホテルのグレード、ハイシーズンかどうかなど、複数の要素が関係するためです。

沖縄への移動の際は、基本的に飛行機を利用します。そのため、東京から新幹線や高速バスで行ける京都・仙台といった都市に比べると、交通費は高くなるのが実情です。東京（羽田）から那覇までの航空券は、シーズンにもよりますが2万円以上は見積もっておきましょう。



現地での移動手段はレンタカーやモノレールがメイン

沖縄には鉄道路線がありません。現地での移動手段は、レンタカーかモノレール（通称「ゆいレール」）となります。レンタカーを現地で3日間利用する場合は1万円程度の出費になるため、節約を重視したい方は覚えておきたいポイントです。



沖縄旅行を10万円以下に抑えるには？節約するためのポイント

ここからは、相場の下限に近い「10万円以下」の出費を目指し、沖縄旅行で節約するためのポイントを紹介します。



1.ハイシーズンを避けると航空券・ホテル代が安くなりやすい

旅費の総額を左右しやすい飛行機代・ホテル代を節約するためには、それらの価格が上昇する「ハイシーズン」を避けるのが現実的な選択肢です。

沖縄県が公表している「令和7年度沖縄県入域観光客統計概況」によると、令和7年において入域観光客数（国内外計）が最も多くなったのは8月で、107万4900人でした。次いで10月、9月、7月となっており、「暑い沖縄」を満喫できる7～10月がハイシーズンだといえそうです。

日程が決まれば早めに航空券を予約し、「早割」などの割引を駆使しましょう。

なお、沖縄の平均的な海開きは3、4月ですが、マリンスポーツなどビーチでのレジャーを楽しみたい場合、6月～10月が現実的です。「ビーチの満喫」を重視する場合は注意しましょう。



2.格安航空会社（LCC）を利用する

飛行機代を抑えるもう1つのポイントは格安航空会社（LCC）の利用です。JALやANAなどの主要各社と比較するとコスト減を見込めるため、「空の旅にこだわりがない」「交通費は少しでも抑えたい」といったケースでは積極的に検討できます。

東京から少し移動する必要はあるものの、成田空港から発着しているバニラエアなどの航空会社を利用すれば、日程によって片道で1万円以下での搭乗も可能です。



3.パックツアーは個別予約より安くなるケースもある

「航空券＋ホテル＋現地での交通手段」など、あらゆる手配を個別・自力でまかなうよりも「パックツアー」がお得になるケースがあります。「旅程を考えるのも楽しい」というスタイルの方には向きませんが、主要観光地を無駄なく回れる点もメリットです。

なお、これまでのポイントを取り入れると、以下のように「10万円切り」も狙えます。



往復航空券（1名）：2万円（LCC）

ホテル代（1名、2泊）：4万円

現地での食費：1万円

現地での移動費：5000円

レジャー費：1万円

その他（おみやげ代など）：5000円

合計：9万円

オフシーズンの観光と「早めの予約」が沖縄旅行で節約するカギ

ここまで、沖縄旅行の平均的な費用や節約ポイントについて解説しました。「オフシーズン観光＋早期予約による割引」が、旅費全体のウエイトを占めがちな「航空券・ホテル代」を節約するための基本となります。紹介したポイントも参考に、沖縄を「賢く満喫」しましょう。



出典

沖縄県 令和７年度沖縄県入域観光客統計概況（速報）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー