米専門誌「ベースボール・アメリカ」が26日（日本時間27日）、2026年MLBドラフト・コンバインでの打者や投手のデータを集計、打球速度や投球速度などの順位表を発表した。

これによると、今回のコンバインで昨秋にNPBドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎が、全体でも屈指のパワーヒッターであることを証明したことがわかる。

まず90th EV（その選手が打った打球の中で、打球速度が最も強い方から10％を取り出した時の基準値）は112.2マイル（約180.6キロ）で全体6位、平均打球速度は106.5マイル（約171.4キロ）で全体3位、最長飛距離は458.1フィート（約139.63メートル）で全体3位、平均打球角度は22.8度となっている。

90th EVはその打者の最大出力を見極めるためで、MLB球団は平均打球速度よりも重視する傾向がある。この数字が、長打力、将来の本塁打能力と強い相関があるからだ。加えて最長飛距離が際立つ。MLBスカウトはMax EV（最高打球速度）、90th EV、平均EV、打球角度、コンタクト率をセットで見る。今回佐々木は単なる体格任せではなく、本当に強い打球を継続的に打てる打者であることを証明している。