全長5mの新型「高級セダン＆ワゴン」登場

アウディ ジャパンは2026年6月25日、プレミアムアッパーミディアムセグメントのセダン新型「A6」と、ステーションワゴンの新型「A6アバント」を発売しました。

A6シリーズは、アウディの伝統あるモデルラインのひとつで、上質な乗り心地や高い実用性、先進的な装備を備える中核モデルとして展開されています。

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今回発売された新型A6／A6アバントは、エレガントかつスポーティなデザインに加え、最新の48Vマイルドハイブリッドシステム「MHEV plus」を採用したことが特徴です。

ボディサイズは、A6が全長5000mm×全幅1875mm×全高1465mm、A6アバントが全長5000mm×全幅1875mm×全高1485mmで、ホイールベースはいずれも2925mmです。

なお、S lineパッケージ装着車では全長が5mm長くなり、アダプティブエアサスペンションまたはS lineパッケージ装着車では全高が20mm低くなります。

エクステリアでは、低くワイドなシングルフレームグリルやスリムなヘッドライト、力強いショルダーラインを採用。セダンのA6はクーペのような流麗なルーフラインを備え、A6アバントは伸びやかなフォルムとステーションワゴンならではの実用性を両立しています。

また、空力性能にもこだわっており、A6はアウディの内燃機関モデルとして最も優れた空気抵抗係数Cd値0.23を実現。A6アバントもCd値0.25とし、走行時の効率性や静粛性の向上に貢献しています。

インテリアは、アウディの最新デザイン思想に基づいたデジタル空間とされました。

運転席まわりには11.9インチのバーチャルコックピットと14.5インチのMMIタッチディスプレイを採用。さらに、助手席用の10.9インチMMIパッセンジャーディスプレイも備え、先進的なデジタル体験を提供します。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ガソリンターボと、2リッター直列4気筒ディーゼルターボの2種類を設定。ガソリン仕様は「A6 TFSI quattro 200kW」、ディーゼル仕様は「A6 TDI quattro 150kW」として展開されます。

A6 TFSI quattro 200kWは最高出力272馬力・最大トルク400Nm、A6 TDI quattro 150kWは最高出力204馬力・最大トルク400Nmを発揮します。

いずれも7速Sトロニックと四輪駆動システム「quattro（クワトロ）」を組み合わせ、48Vマイルドハイブリッドシステム「MHEV plus」を搭載。発進時や加速時には最大24馬力・230Nmを補助し、減速時には最大25kWの回生も可能としています。

燃費はWLTCモードで、A6 TFSI quattro 200kWが15.2km／L、A6 TDI quattro 150kWが17.6km／L、A6アバント TFSI quattro 200kWが14.8km／L、A6アバント TDI quattro 150kWが17.3km／Lです。

装備面では、マトリクスLEDヘッドライトやLEDリアコンビネーションライト、バーチャルコックピットプラス、MMIナビゲーション、スマートフォンインターフェースなどを標準装備。

さらに、オプションとしてデジタルマトリクスLEDヘッドライトやデジタルOLEDリアライト、Bang ＆ Olufsen 3Dプレミアムサウンドシステム、アダプティブエアサスペンション、オールホイールステアリングなども用意されます。

価格（消費税込）は、A6 TFSI quattro 200kWが885万円、A6 TDI quattro 150kWが898万円、A6アバント TFSI quattro 200kWが927万円、A6アバント TDI quattro 150kWが940万円です。