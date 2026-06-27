佐々木がパドレス戦に先発

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間27日・サンディエゴ）

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に臨む。大谷翔平投手が「1番・指名打者」でスタメン出場し、佐々木朗希投手が先発する一戦。選手たちは普段と異なる“キャップ”を着用する。

米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者らが報じたところによると、この日のドジャースのキャップ右側には「VZ」の白の刺繍がされていた。一体なぜか。

24日（同25日）にベネズエラでは、マグニチュード7.2と7.5の2度にわたる強い地震が発生。都市部でも大きな被害を受けた。今年3月のワールド・ベースボール・クラシックで悲願の初優勝を遂げた同国には、多数のメジャーリーガーが在籍。ドジャースのチームリーダーでもあるミゲル・ロハス内野手もその1人だ。

ロハスは試合前に報道陣の取材に応じ、「辛い気分だ」「家族の住んでいる2つ先の建物が崩壊した」と心境を吐露した。家族は無事のようだが、故郷の事態に気持ちが晴れることはない。この日「VZ」の帽子を着用し、ベネズエラの思いを届ける行動には「チーム全員が着用するから、とても大きな意味がある。私たちはスポーツ界で最も大きい舞台の1つでプレーしているから、（VZ帽子を着用することで）世界が（ベネズエラに）関心を寄せてくれる。ドジャースが私たちを毎回サポートしてくれることには、本当に感謝している」と明かした。

「水曜日（日本時間25日）にこれ（地震）が起きて以降、彼らはとても協力的だ。『ここ（米国）からどうやって支援できるか？』と言われたら、それを説明することはとても難しいことだけど、私たちが忘れないように全員へメッセージを贈りたかったんだ」とロハス。ペトコパークではベネズエラ国旗も掲げられるなど、遠くから被災地を支援している。（Full-Count編集部）