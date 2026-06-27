「今の日本は歴代でも最高の状態にある」レアル・マドリーのブラジル人DFが森保ジャパンを警戒「油断は禁物だ」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦。１−１で引き分けた。
１勝２分の勝点５でグループステージを終えた日本は、勝点７のオランダに次ぐ２位で突破。決勝トーナメントの１回戦では、Ｃ組１位のブラジルと激突する。
W杯最多５度の優勝を誇る王国ブラジルとの対戦が決まったなか、ブラジルメディア『Lance』は26日に「ミリトン、日本の実力に警戒『要注意だ』」と見出しを打った記事を掲載。怪我などの影響で今大会のセレソンメンバーから外れたレアル・マドリーDFのエデル・ミリトンは、現地スポーツ番組「Seleção sportv」で森保ジャパンに触れ、次のように語ったという。
「チームとしても個々の能力を見ても、今の日本は歴代でも最高の状態にあると思う。安定した戦いを見せているし、良い選手も多い。90分間走り続けるチームだから油断は禁物だ。本当に要注意だ」
また、同メディアも記事内で、「日本は最高のコンディションでブラジルに挑む。彼らはグループステージで質の高いパフォーマンスを発揮し、順当に決勝トーナメントへ進出した」と称賛。「森保一監督のもと、日本はこれまでのW杯で示してきた強さを今大会でもしっかりと見せている。自信を持ってブラジルとの大一番に臨むだろう」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
１勝２分の勝点５でグループステージを終えた日本は、勝点７のオランダに次ぐ２位で突破。決勝トーナメントの１回戦では、Ｃ組１位のブラジルと激突する。
W杯最多５度の優勝を誇る王国ブラジルとの対戦が決まったなか、ブラジルメディア『Lance』は26日に「ミリトン、日本の実力に警戒『要注意だ』」と見出しを打った記事を掲載。怪我などの影響で今大会のセレソンメンバーから外れたレアル・マドリーDFのエデル・ミリトンは、現地スポーツ番組「Seleção sportv」で森保ジャパンに触れ、次のように語ったという。
「チームとしても個々の能力を見ても、今の日本は歴代でも最高の状態にあると思う。安定した戦いを見せているし、良い選手も多い。90分間走り続けるチームだから油断は禁物だ。本当に要注意だ」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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