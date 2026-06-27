「めっちゃスマートになってる!!」葉加瀬太郎、“ほっそり”近影が話題「思ったより脚長い」「だんだんスリムに」
ヴァイオリニストの葉加瀬太郎（58）が24日、ダンスピラティスのインストラクター薦岡麻実子氏のインスタグラムに登場。レッスンを受ける様子を公開し、その近影に反響が集まっている。
【動画】「めっちゃスマートになってる!!」葉加瀬太郎の“ほっそり”近影
「葉加瀬太郎さんが、HANA『Blue Jeans』に乗せたダンスピラティスに挑戦してくださいました」と投稿された動画では、音楽に合わせて軽快に体を動かす葉加瀬の姿が。足を大きく前後にステップさせたり、体全体を使ってツイストする動きなどを披露している。
ダンスの成果なのか、以前よりも“ほっそり”とした印象を受ける葉加瀬の近影に、「めっちゃスマートになってる!!」「痩せた？」「だんだんスリムになってきている気がする」「思ったより脚長い」「かっこよくなられましたね!!」「太郎さんキュート」「ナイスステップです」などの声が寄せられている。
【動画】「めっちゃスマートになってる!!」葉加瀬太郎の“ほっそり”近影
「葉加瀬太郎さんが、HANA『Blue Jeans』に乗せたダンスピラティスに挑戦してくださいました」と投稿された動画では、音楽に合わせて軽快に体を動かす葉加瀬の姿が。足を大きく前後にステップさせたり、体全体を使ってツイストする動きなどを披露している。
ダンスの成果なのか、以前よりも“ほっそり”とした印象を受ける葉加瀬の近影に、「めっちゃスマートになってる!!」「痩せた？」「だんだんスリムになってきている気がする」「思ったより脚長い」「かっこよくなられましたね!!」「太郎さんキュート」「ナイスステップです」などの声が寄せられている。