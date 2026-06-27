“「#銃声バレー」動画が大バズり”ちなぷぷ、汗ばむ夏に映える極上ボディ “夏に愛される”最新水着グラビア解禁
TikTokを中心に活動するインフルエンサー・ちなぷぷのデジタル写真集『週プレ プラス！』アザーカット集「楽園遊泳〜prologue〜」の予約受付が、26日午後6時より『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」でスタートした。7月1日から、「週プレ グラジャパ！」をはじめ主要電子書店で配信される。
【写真】ちなぷぷ圧巻スタイル披露 開放感あふれるグラビア公開
本作は、サブスクリプションサービス『週プレ プラス！』の人気コンテンツ「＋Season Girl」と連動したプロローグ版デジタル写真集。ちなぷぷが7月から9月に担当する「＋Season Girl」本編の世界観を先取りできる内容で、全2作品のうち第1弾となる。
撮影の舞台は、夏生まれで夏が大好きだというちなぷぷにぴったりの沖縄。海や川、サウナなど、夏の開放感あふれるロケーションで、水着姿を披露している。「今日がいちばん楽しいと信じて、明日のことは明日任せ」というコンセプトのもと、無邪気な表情や自然体の魅力を切り取ったカットが収録されている。
また、7月6日発売の『週刊プレイボーイ』29号へのグラビア掲載も決定。誌面とデジタル写真集の両方で、最新グラビアを楽しめる。
ちなぷぷは2002年7月15日生まれ、山梨県出身。SNS総フォロワー数82万人超を誇るインフルエンサーで、「#銃声バレー」動画が2000万回再生を超えるなど話題を集めた。近年は『KUNOICHI』（TBS系）やNetflix特番『ストレンジャー・シングス 人狼ゲーム』にも出演し、活動の幅を拡大。今春にはパワーリフティングの新人大会にも出場し、スクワット75キロ、ベンチプレス45キロ、デッドリフト105キロを記録するなど、多方面で存在感を示している。
【写真】ちなぷぷ圧巻スタイル披露 開放感あふれるグラビア公開
本作は、サブスクリプションサービス『週プレ プラス！』の人気コンテンツ「＋Season Girl」と連動したプロローグ版デジタル写真集。ちなぷぷが7月から9月に担当する「＋Season Girl」本編の世界観を先取りできる内容で、全2作品のうち第1弾となる。
また、7月6日発売の『週刊プレイボーイ』29号へのグラビア掲載も決定。誌面とデジタル写真集の両方で、最新グラビアを楽しめる。
ちなぷぷは2002年7月15日生まれ、山梨県出身。SNS総フォロワー数82万人超を誇るインフルエンサーで、「#銃声バレー」動画が2000万回再生を超えるなど話題を集めた。近年は『KUNOICHI』（TBS系）やNetflix特番『ストレンジャー・シングス 人狼ゲーム』にも出演し、活動の幅を拡大。今春にはパワーリフティングの新人大会にも出場し、スクワット75キロ、ベンチプレス45キロ、デッドリフト105キロを記録するなど、多方面で存在感を示している。