【ナッシュビル（米テネシー州）２６日＝ペン・後藤亮太】左膝の負傷で２試合連続で欠場しているＭＦ久保建英が、完全復活に向けて約４５分間、リハビリを実施した。

北中米Ｗ杯で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた１次リーグ（Ｌ）第３戦のスウェーデン戦（１△１）から一夜明け、同戦に出場しなかったメンバーが合宿地のナッシュビルで２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦のブラジル戦（ヒューストン）に向けて調整を開始。久保はチームとは別メニュー調整だったが、スパイクを履いて南野拓実とランニングを行った後、やや強度を上げてランニングを実施。一度クラブハウスに戻ると、左脚にテーピングを施し、切り返しの動作の確認や、最後はボールを使ってパスやリフティングなどを行った。

初戦のオランダ戦（２△２）で左膝を負傷した久保は、１次Ｌ第２戦のチュニジア戦（４〇０）から２戦連続で欠場中。それでも、一緒にランニングをした南野が「あいつは元気なんで。励ます必要ないです。あと試合に出てアドレナリンが出たらやれるから、ってところで、タケもやれますよ、と言っていたんで。大丈夫だと思います」と話すなど、復帰に向けて少しずつ状態を上げている。