【風、薫る 第66回あらすじ】りん、仕事に打ち込む シマケンが直美に託した物とは
【モデルプレス＝2026/06/27】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第66話が、6月29日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
りん（見上愛）はツヤ（東野絢香）が辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）を見かけ、りんの近況を伝えると、シマケンはある物を直美に託す。
そんなある日、見習い生のヒデ（池田朱那）が突然…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第66話／6月29日（月）放送
りん（見上愛）はツヤ（東野絢香）が辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）を見かけ、りんの近況を伝えると、シマケンはある物を直美に託す。
そんなある日、見習い生のヒデ（池田朱那）が突然…。
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