がんばっても進まない原因はこれ！クロールが劇的に速くなる「手の平の向き」【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

くらべてみるとよくわかる！正しいストロークの「形」

腕全体を使わないと損！〝水の塊”を抱え込んで押す

大事な１回のストロークをムダにしない方法

腕を動かすときには、ちょっぴり手の平の向きを意識してみましょう。手の平が自分のお腹側に向いていたり、進行方向に向いていたりすると、思うように前進できません。

目の前にある「大きなバランスボール」を、自分のカラダよりも後ろ側へ移動させなければ前に進めないとなったとき、きっとみなさんは、腕を丸めてバランスボールを抱え込むようにして、ボールを引き寄せるはずです。そして、ボールへカラダを乗せるようにして引っ張りながら、後方へボールを押し出すでしょう。このときの手の平は自然と後方へ向きます。その向きこそが「腕を回すときに意識したい手の向き」です。

水泳指導では、よく「水の塊を腕全体で後ろへ押し出すようにストロークする」と表現します。

この水の塊＝バランスボールだと考えてみてください。抽象的なイメージが少しだけ具現化されたのではないでしょうか。

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン