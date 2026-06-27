鍛えれば寝ている間に痩せられる筋肉とは！？

寝ている間にやせたいならば下半身を鍛えるべき！

寝ているだけでも、何もしなくてもやせられたらいいのに、と思ったことはありませんか。歪みを直してやせる骨盤矯正ベルトや、加圧で体幹を鍛えて無駄な脂肪を落とすウエアなど、そんな願いを叶えてくれそうなグッズがいろいろあります。

しかし、結論からいうと、そのような方法では体脂肪が減ることは一切ありません。実は寝ている間もやせられる体は、お金をかけずに手に入れることができます。そう、「筋トレ」によって筋肉を増やせばよいのです。

消費エネルギーを増やすというと、まずはランニングやダンス、スポーツなどの全身運動と思うかもしれませんが、全身運動で使われる消費エネルギー量は意外に少なく、30分程度の運動は一日の消費エネルギーの15～20%程度でしかありません。

消費エネルギーの大部分を占めるのは基礎代謝。脳や心臓、肝臓などの臓器を働かせたり体温を保ったり、つまり生命を維持するために使われているのです。

筋肉は運動装置ですが熱発生装置でもあり、1キロの筋肉は毎日15kcal程度のカロリーを消費します。

だから筋肉が多ければ多いほど、何もしていない時間もやせられるというわけです。最も効率がよいのは、全筋肉量の6～7割を占める下半身をメインに鍛えること。食事制限とともに行えば、筋肉量をキープしたまま余分な脂肪だけを落として、やせやすい体と美しい脚線美が両方手に入ります。

【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二