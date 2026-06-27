今回は、妻が夫の不倫相手に挑発され、反撃したエピソードを紹介します。

何なの、この女…

「ある日、夫のクリスマスプレゼントを買いに都心に行ったんです。そこで、夫が若くてキレイな女性と肩を組んで歩いているのを目撃してしまいました。しかも2人はその後、ホテルに入っていったんです。ショックで頭が真っ白になりました。

その後、夫の不倫相手と偶然会う機会がありました。不倫相手には『あんな素敵な人が旦那さんなんてうらやましいです』と、挑発するようなことを言われ、『何なの、この女……』と思いムカムカしました。

そこで私は、『うちの旦那の秘密、知りたいですか？』『夫婦の間だけの秘密なんで、絶対に言えないけどね』と言って反撃しました。ちなみに秘密とは、夫がギャンブル依存症なことです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ この女性は夫に不倫について問い詰めることはまだせず、不倫の証拠を集めている途中だそう。証拠が集まったら、離婚したいそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。