◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑選手が日本対スウェーデンの一戦を前にピッチに姿を現しました。

中継で実際にピッチに立った本田選手は「ここでプレーするのいいっすね」と評価。「スウェーデン人でかいっすね。めちゃめちゃでかい」と本田選手らしいさすがのリポート。

また、ピッチの上に立ってみての感想に「言うまでもなく」ときっぱり。ワールドカップならではの雰囲気に「僕はそれを目指してサッカー選手を目指していたので」とスタジアムでの時間をかみしめました。

また、「クローズアップされてないがずっと選手がウォーミングアップをしている時に森保さんが麻也と拓実と話している」と元同僚の吉田麻也選手とワールドカップまでチームを引っ張ってきた南野拓実選手に注目。「今までなかった光景で、2人ともワールドカップ知っていて、世界を知っている。試合前に話す1個1個の情報が森保さんにとってめっちゃ価値がある情報」と2選手の日本代表への貢献ぶりを語りました。