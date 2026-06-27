森保Jがブラジル戦へ少人数始動…久保建英は依然個人メニューもボール使用始める
北中米W杯初戦オランダ戦で左膝を負傷した日本代表MF久保建英(ソシエダ)は第3戦スウェーデン戦から一夜明けた26日、全体練習には加わらず、依然として理学療法士とともに個人トレーニングを行っていた。ランニングだけでなく、ボールを使ったメニューも行うなど、回復は進んでいる様子だ。
久保は初戦オランダ戦で負傷した後、第2戦チュニジア戦、第3戦スウェーデン戦の開催都市には帯同せず、ベースキャンプ地のナッシュビルに残ってリハビリに専念していた。
この日はスウェーデン戦に出場しなかった9人が全体練習を行った一方、久保は冒頭から合流せずに代表専属の理学療法士とともに個人メニューを実施。スウェーデン戦まではランニングのみにとどめていたが、方向転換やスピードを上げてのラントレーニング、ボールを使ったメニューも解禁しており、回復が進んでいる様子をうかがわせた。
一方、3日後に控える決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)ブラジル戦の出場は厳しい見通し。チームはブラジル戦を前にベースキャンプ地のナッシュビルから離れる予定となっているため、開催地のヒューストンには帯同する見込みだが、急ピッチで調整してもぶっつけ本番での強行出場は避けられなさそうだ。
(取材・文 竹内達也)
久保は初戦オランダ戦で負傷した後、第2戦チュニジア戦、第3戦スウェーデン戦の開催都市には帯同せず、ベースキャンプ地のナッシュビルに残ってリハビリに専念していた。
一方、3日後に控える決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)ブラジル戦の出場は厳しい見通し。チームはブラジル戦を前にベースキャンプ地のナッシュビルから離れる予定となっているため、開催地のヒューストンには帯同する見込みだが、急ピッチで調整してもぶっつけ本番での強行出場は避けられなさそうだ。
(取材・文 竹内達也)