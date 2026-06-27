カーボベルデvsサウジアラビア スタメン発表
[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](ヒューストン)
※09:00開始
<出場メンバー>
[カーボベルデ]
先発
GK 1 ヴォジーニャ
DF 3 ディニー
DF 4 ピコ
DF 8 ジョアン パウロ
DF 24 ワグナー ピナ
MF 6 ケヴィン ピナ
MF 10 ジャミロ モンテイロ
MF 14 デロイ ドゥアルテ
MF 17 ウィリー セメド
MF 20 ライアン メンデス
FW 19 ダイロン・リブラメント
控え
GK 12 マルシオ ロサ
GK 23 CJ ドス サントス
DF 2 ストピラ
DF 5 ローガン・コスタ
DF 22 スティーヴン モレイラ
DF 25 ケルヴィン ピレス
MF 15 ラロス ドゥアルテ
MF 16 ヤニック セメド
FW 7 ジョヴァネ カブラル
FW 9 ベンシモル
FW 11 ガリー ロドリゲス
FW 21 ヌーノ ダコスタ
FW 26 エリオ ヴァレラ
監督
レイテ ブリトーペドロ
[サウジアラビア]
先発
GK 21 モハメド アル オワイス
DF 4 アブドゥルイラー アル アムリ
DF 5 ハッサン アルタンバクチ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 13 ナワフ ブ ワシュル
MF 6 ナセル アルドサリ
MF 10 サーレム アルドサリ
MF 15 アブドゥラ アルハイバリ
MF 20 スルタン マンダシュ
FW 9 フェラス アル ブレイカン
FW 23 モハメド カンノ
控え
GK 1 ナワフ アル アキディ
GK 22 アフメド アル カッサル
DF 2 アリ マジュラシ
DF 3 アリ ラジャミ
DF 14 ハッサン カデシュ
DF 24 モテブ アル ハルビ
DF 25 ジハード サクリ
MF 7 ムサブ アル ジュワイル
MF 8 アイマン ヤフヤ
MF 16 ジヤド アル ジョハニ
MF 18 アラー アル ヘッジ
MF 26 モハメド アブ アル シャマト
FW 11 サーレ アル シェフリ
FW 17 ハリド アル ガナム
FW 19 アブドゥラー アル ハムダン
監督
ヨルゴス ドニス
※09:00開始
<出場メンバー>
[カーボベルデ]
先発
GK 1 ヴォジーニャ
DF 3 ディニー
DF 4 ピコ
DF 8 ジョアン パウロ
DF 24 ワグナー ピナ
MF 6 ケヴィン ピナ
MF 10 ジャミロ モンテイロ
MF 14 デロイ ドゥアルテ
MF 17 ウィリー セメド
MF 20 ライアン メンデス
FW 19 ダイロン・リブラメント
控え
GK 12 マルシオ ロサ
DF 2 ストピラ
DF 5 ローガン・コスタ
DF 22 スティーヴン モレイラ
DF 25 ケルヴィン ピレス
MF 15 ラロス ドゥアルテ
MF 16 ヤニック セメド
FW 7 ジョヴァネ カブラル
FW 9 ベンシモル
FW 11 ガリー ロドリゲス
FW 21 ヌーノ ダコスタ
FW 26 エリオ ヴァレラ
監督
レイテ ブリトーペドロ
[サウジアラビア]
先発
GK 21 モハメド アル オワイス
DF 4 アブドゥルイラー アル アムリ
DF 5 ハッサン アルタンバクチ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 13 ナワフ ブ ワシュル
MF 6 ナセル アルドサリ
MF 10 サーレム アルドサリ
MF 15 アブドゥラ アルハイバリ
MF 20 スルタン マンダシュ
FW 9 フェラス アル ブレイカン
FW 23 モハメド カンノ
控え
GK 1 ナワフ アル アキディ
GK 22 アフメド アル カッサル
DF 2 アリ マジュラシ
DF 3 アリ ラジャミ
DF 14 ハッサン カデシュ
DF 24 モテブ アル ハルビ
DF 25 ジハード サクリ
MF 7 ムサブ アル ジュワイル
MF 8 アイマン ヤフヤ
MF 16 ジヤド アル ジョハニ
MF 18 アラー アル ヘッジ
MF 26 モハメド アブ アル シャマト
FW 11 サーレ アル シェフリ
FW 17 ハリド アル ガナム
FW 19 アブドゥラー アル ハムダン
監督
ヨルゴス ドニス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります