ウルグアイvsスペイン スタメン発表
[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](グアダラハラ)
※09:00開始
<出場メンバー>
[ウルグアイ]
先発
GK 23 フェルナンド ムスレラ
DF 3 セバスティアン カセレス
DF 13 ギジェルモ ヴァレラ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 25 ファン サナブリア
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 アグスティン カノッビオ
MF 20 マキシミリアノ・アラウホ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 1 セルヒオ ロシェ
GK 12 サンティアゴ メレ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 17 マティアス・ビーニャ
DF 22 ホアキン ピケレス
DF 24 サンティアゴ・ブエノ
MF 7 ニコラス デラクルス
MF 10 ジョルジアン デアラスカエータ
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 エミリアーノ マルティネス
MF 26 ロドリゴ・サラサール
FW 18 ブライアン ロドリゲス
FW 19 ロドリーゴ アギーレ
FW 21 フェデリコ・ビニャス
監督
マルセロ・ビエルサ
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 5 マルコス・ジョレンテ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 パウ・クバルシ
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 16 ロドリ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ペドリ
FW 21 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 マルク・プビル
DF 3 アレックス・グリマルド
DF 4 エリック・ガルシア
DF 12 ペドロ・ポロ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 9 ガビ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 11 ジェレミ・ピノ
MF 18 マルティン・スビメンディ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 25 ビクトル・ムニョス
FW 26 ボルハ・イグレシアス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
※09:00開始
<出場メンバー>
[ウルグアイ]
先発
GK 23 フェルナンド ムスレラ
DF 3 セバスティアン カセレス
DF 13 ギジェルモ ヴァレラ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 25 ファン サナブリア
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 アグスティン カノッビオ
MF 20 マキシミリアノ・アラウホ
控え
GK 1 セルヒオ ロシェ
GK 12 サンティアゴ メレ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 17 マティアス・ビーニャ
DF 22 ホアキン ピケレス
DF 24 サンティアゴ・ブエノ
MF 7 ニコラス デラクルス
MF 10 ジョルジアン デアラスカエータ
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 エミリアーノ マルティネス
MF 26 ロドリゴ・サラサール
FW 18 ブライアン ロドリゲス
FW 19 ロドリーゴ アギーレ
FW 21 フェデリコ・ビニャス
監督
マルセロ・ビエルサ
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 5 マルコス・ジョレンテ
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 パウ・クバルシ
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 16 ロドリ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ペドリ
FW 21 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 マルク・プビル
DF 3 アレックス・グリマルド
DF 4 エリック・ガルシア
DF 12 ペドロ・ポロ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 9 ガビ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 11 ジェレミ・ピノ
MF 18 マルティン・スビメンディ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 25 ビクトル・ムニョス
FW 26 ボルハ・イグレシアス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります