[6.27 北中米W杯グループリーグ第3節](グアダラハラ)

※09:00開始

<出場メンバー>

[ウルグアイ]

先発

GK 23 フェルナンド ムスレラ

DF 3 セバスティアン カセレス

DF 13 ギジェルモ ヴァレラ

DF 16 マティアス・オリベラ

DF 25 ファン サナブリア

MF 5 マヌエル・ウガルテ

MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 アグスティン カノッビオ

MF 20 マキシミリアノ・アラウホ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

控え

GK 1 セルヒオ ロシェ

GK 12 サンティアゴ メレ

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 17 マティアス・ビーニャ

DF 22 ホアキン ピケレス

DF 24 サンティアゴ・ブエノ

MF 7 ニコラス デラクルス

MF 10 ジョルジアン デアラスカエータ

MF 11 ファクンド・ペリストリ

MF 15 エミリアーノ マルティネス

MF 26 ロドリゴ・サラサール

FW 18 ブライアン ロドリゲス

FW 19 ロドリーゴ アギーレ

FW 21 フェデリコ・ビニャス

監督

マルセロ・ビエルサ

[スペイン]

先発

GK 23 ウナイ・シモン

DF 5 マルコス・ジョレンテ

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 22 パウ・クバルシ

DF 24 マルク・ククレジャ

MF 6 ミケル・メリノ

MF 15 アレックス・バエナ

MF 16 ロドリ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ペドリ

FW 21 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 1 ダビド・ラヤ

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 マルク・プビル

DF 3 アレックス・グリマルド

DF 4 エリック・ガルシア

DF 12 ペドロ・ポロ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 9 ガビ

MF 10 ダニ・オルモ

MF 11 ジェレミ・ピノ

MF 18 マルティン・スビメンディ

FW 7 フェラン・トーレス

FW 17 ニコラス・ウィリアムス

FW 25 ビクトル・ムニョス

FW 26 ボルハ・イグレシアス

監督

ルイス・デ・ラ・フエンテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります