週間ランキング【約定回数 増加率】 (6月26日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,304銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 33.6倍 ( 2,452) 1191 ( +63.8 ) フィジカルAI関連
２. <149A> シンカ 東証Ｇ 33.3倍 ( 931) 790 ( +12.9 )
３. <6897> ツインバード 東証Ｓ 27.4倍 ( 850) 643 ( +64.5 )
４. <9244> デジタリフト 東証Ｇ 18.3倍 ( 110) 1164 ( +14.1 )
５. <4882> ペルセウス 東証Ｇ 13.1倍 ( 2,104) 164 ( +11.6 )
６. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 12.9倍 ( 3,473) 922 ( -12.1 ) データセンター関連
７. <3928> マイネット 東証Ｓ 8.9倍 ( 313) 221 ( -3.5 ) 人工知能関連
８. <7578> ニチリョク 東証Ｓ 8.5倍 ( 620) 75 ( -1.3 )
９. <3544> サツドラＨＤ 東証Ｓ 8.3倍 ( 567) 1253 ( +54.1 )
10. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ 7.9倍 ( 1,785) 118 ( -7.8 )
11. <5216> 倉元 東証Ｓ 7.8倍 ( 2,072) 142 ( +11.8 ) 半導体部材・部品関連
12. <6977> 抵抗器 東証Ｓ 7.7倍 ( 201) 1525 ( +22.3 )
13. <3970> イノベーショ 東証Ｓ 7.6倍 ( 129) 745 ( -3.7 )
14. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ 7.3倍 ( 1,584) 415 ( +31.3 ) 生成AI関連
15. <6533> オーケストラ 東証Ｐ 7.3倍 ( 329) 1232 ( +22.2 )
16. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 7.2倍 ( 4,749) 1888 ( +64.9 ) 半導体部材・部品関連
17. <3010> ポラリスＨＤ 東証Ｓ 7.1倍 ( 586) 197 ( +17.3 )
18. <5592> くすりの窓口 東証Ｇ 6.6倍 ( 1,392) 2104 ( -17.8 )
19. <9854> 愛眼 東証Ｓ 6.1倍 ( 612) 268 ( +20.7 )
20. <5242> アイズ 東証Ｇ 6.1倍 ( 164) 815 ( -1.6 ) 生成AI関連
21. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 5.8倍 ( 648) 249 ( +20.9 )
22. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 5.5倍 ( 2,608) 350 ( +10.4 ) 人工知能関連
23. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ 4.9倍 ( 2,008) 170 ( +4.9 ) 電気自動車関連
24. <6384> 昭和真空 東証Ｓ 4.8倍 ( 451) 1790 ( +5.2 ) 半導体製造装置関連
25. <3377> バイク王 東証Ｓ 4.7倍 ( 80) 384 ( +4.9 )
26. <6181> タメニー 東証Ｇ 4.6倍 ( 258) 73 ( +1.4 )
27. <4381> ビープラッツ 東証Ｇ 4.5倍 ( 143) 187 ( -27.0 )
28. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 4.3倍 ( 217) 830 ( +4.1 ) 下水道関連
29. <5033> ヌーラボ 東証Ｇ 4.2倍 ( 229) 898 ( +9.4 ) 生成AI関連
30. <2164> 地域新聞社 東証Ｓ 4.1倍 ( 126) 158 ( -4.6 ) 人工知能関連
31. <3041> ビューテＨＤ 東証Ｓ 3.8倍 ( 138) 454 ( -15.1 )
32. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ 3.8倍 ( 1,802) 70 ( +25.0 ) 仮想通貨関連
33. <6335> 東京機 東証Ｓ 3.8倍 ( 387) 683 ( +24.9 )
34. <6989> 北電工 東証Ｓ 3.7倍 ( 119) 2432 ( +6.7 ) 自動運転車関連
35. <9327> イーロジット 東証Ｓ 3.7倍 ( 111) 215 ( +11.4 )
36. <4667> アイサンテク 東証Ｓ 3.5倍 ( 427) 1978 ( +6.1 ) 自動運転車関連
37. <3933> チエル 東証Ｓ 3.5倍 ( 138) 458 ( +3.2 ) サイバーセキュリティ関連
38. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 3.4倍 ( 1,810) 943 ( +11.1 ) 人工知能関連
39. <7068> ＦフォースＧ 東証Ｇ 3.4倍 ( 454) 490 ( +5.4 )
40. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 3.3倍 ( 2,253) 65 ( +27.5 )
41. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 3.3倍 ( 4,656) 1216 ( +31.9 ) ドローン関連
42. <4531> 有機薬 東証Ｓ 3.3倍 ( 1,541) 366 ( -13.5 ) 半導体部材・部品関連
43. <3133> 海帆 東証Ｇ 3.2倍 ( 1,427) 71 ( -33.0 ) 蓄電池関連
44. <8136> サンリオ 東証Ｐ 3.1倍 (93,048) 1092 ( +19.0 ) JPX日経400採用
45. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 3.1倍 ( 250) 307 ( +6.2 ) 人工知能関連
46. <6038> イード 東証Ｇ 3.0倍 ( 72) 904 ( -0.3 ) 人工知能関連
47. <6061> ユニバー園芸 東証Ｓ 3.0倍 ( 66) 2620 ( -5.2 )
48. <3696> セレス 東証Ｐ 3.0倍 ( 1,367) 2039 ( +16.4 ) 仮想通貨関連
49. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ 3.0倍 ( 247) 650 ( -24.6 ) 量子コンピューター関連
50. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 2.9倍 ( 9,770) 1020 ( +1.1 )
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,304銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 33.6倍 ( 2,452) 1191 ( +63.8 ) フィジカルAI関連
２. <149A> シンカ 東証Ｇ 33.3倍 ( 931) 790 ( +12.9 )
３. <6897> ツインバード 東証Ｓ 27.4倍 ( 850) 643 ( +64.5 )
４. <9244> デジタリフト 東証Ｇ 18.3倍 ( 110) 1164 ( +14.1 )
５. <4882> ペルセウス 東証Ｇ 13.1倍 ( 2,104) 164 ( +11.6 )
６. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 12.9倍 ( 3,473) 922 ( -12.1 ) データセンター関連
７. <3928> マイネット 東証Ｓ 8.9倍 ( 313) 221 ( -3.5 ) 人工知能関連
８. <7578> ニチリョク 東証Ｓ 8.5倍 ( 620) 75 ( -1.3 )
９. <3544> サツドラＨＤ 東証Ｓ 8.3倍 ( 567) 1253 ( +54.1 )
10. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ 7.9倍 ( 1,785) 118 ( -7.8 )
11. <5216> 倉元 東証Ｓ 7.8倍 ( 2,072) 142 ( +11.8 ) 半導体部材・部品関連
12. <6977> 抵抗器 東証Ｓ 7.7倍 ( 201) 1525 ( +22.3 )
13. <3970> イノベーショ 東証Ｓ 7.6倍 ( 129) 745 ( -3.7 )
14. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ 7.3倍 ( 1,584) 415 ( +31.3 ) 生成AI関連
15. <6533> オーケストラ 東証Ｐ 7.3倍 ( 329) 1232 ( +22.2 )
16. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 7.2倍 ( 4,749) 1888 ( +64.9 ) 半導体部材・部品関連
17. <3010> ポラリスＨＤ 東証Ｓ 7.1倍 ( 586) 197 ( +17.3 )
18. <5592> くすりの窓口 東証Ｇ 6.6倍 ( 1,392) 2104 ( -17.8 )
19. <9854> 愛眼 東証Ｓ 6.1倍 ( 612) 268 ( +20.7 )
20. <5242> アイズ 東証Ｇ 6.1倍 ( 164) 815 ( -1.6 ) 生成AI関連
21. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 5.8倍 ( 648) 249 ( +20.9 )
22. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 5.5倍 ( 2,608) 350 ( +10.4 ) 人工知能関連
23. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ 4.9倍 ( 2,008) 170 ( +4.9 ) 電気自動車関連
24. <6384> 昭和真空 東証Ｓ 4.8倍 ( 451) 1790 ( +5.2 ) 半導体製造装置関連
25. <3377> バイク王 東証Ｓ 4.7倍 ( 80) 384 ( +4.9 )
26. <6181> タメニー 東証Ｇ 4.6倍 ( 258) 73 ( +1.4 )
27. <4381> ビープラッツ 東証Ｇ 4.5倍 ( 143) 187 ( -27.0 )
28. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 4.3倍 ( 217) 830 ( +4.1 ) 下水道関連
29. <5033> ヌーラボ 東証Ｇ 4.2倍 ( 229) 898 ( +9.4 ) 生成AI関連
30. <2164> 地域新聞社 東証Ｓ 4.1倍 ( 126) 158 ( -4.6 ) 人工知能関連
31. <3041> ビューテＨＤ 東証Ｓ 3.8倍 ( 138) 454 ( -15.1 )
32. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ 3.8倍 ( 1,802) 70 ( +25.0 ) 仮想通貨関連
33. <6335> 東京機 東証Ｓ 3.8倍 ( 387) 683 ( +24.9 )
34. <6989> 北電工 東証Ｓ 3.7倍 ( 119) 2432 ( +6.7 ) 自動運転車関連
35. <9327> イーロジット 東証Ｓ 3.7倍 ( 111) 215 ( +11.4 )
36. <4667> アイサンテク 東証Ｓ 3.5倍 ( 427) 1978 ( +6.1 ) 自動運転車関連
37. <3933> チエル 東証Ｓ 3.5倍 ( 138) 458 ( +3.2 ) サイバーセキュリティ関連
38. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 3.4倍 ( 1,810) 943 ( +11.1 ) 人工知能関連
39. <7068> ＦフォースＧ 東証Ｇ 3.4倍 ( 454) 490 ( +5.4 )
40. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 3.3倍 ( 2,253) 65 ( +27.5 )
41. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 3.3倍 ( 4,656) 1216 ( +31.9 ) ドローン関連
42. <4531> 有機薬 東証Ｓ 3.3倍 ( 1,541) 366 ( -13.5 ) 半導体部材・部品関連
43. <3133> 海帆 東証Ｇ 3.2倍 ( 1,427) 71 ( -33.0 ) 蓄電池関連
44. <8136> サンリオ 東証Ｐ 3.1倍 (93,048) 1092 ( +19.0 ) JPX日経400採用
45. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 3.1倍 ( 250) 307 ( +6.2 ) 人工知能関連
46. <6038> イード 東証Ｇ 3.0倍 ( 72) 904 ( -0.3 ) 人工知能関連
47. <6061> ユニバー園芸 東証Ｓ 3.0倍 ( 66) 2620 ( -5.2 )
48. <3696> セレス 東証Ｐ 3.0倍 ( 1,367) 2039 ( +16.4 ) 仮想通貨関連
49. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ 3.0倍 ( 247) 650 ( -24.6 ) 量子コンピューター関連
50. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 2.9倍 ( 9,770) 1020 ( +1.1 )
株探ニュース