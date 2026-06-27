　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,304銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ 　33.6倍 ( 2,452)　　1191　( +63.8 )　 フィジカルAI関連
２. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ 　33.3倍 ( 　931) 　　790　( +12.9 )　
３. <6897> ツインバード　東証Ｓ 　27.4倍 ( 　850) 　　643　( +64.5 )　
４. <9244> デジタリフト　東証Ｇ 　18.3倍 ( 　110)　　1164　( +14.1 )　
５. <4882> ペルセウス　　東証Ｇ 　13.1倍 ( 2,104) 　　164　( +11.6 )　
６. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　12.9倍 ( 3,473) 　　922　( -12.1 )　 データセンター関連
７. <3928> マイネット　　東証Ｓ　　8.9倍 ( 　313) 　　221　(　-3.5 )　 人工知能関連
８. <7578> ニチリョク　　東証Ｓ　　8.5倍 ( 　620)　　　75　(　-1.3 )　
９. <3544> サツドラＨＤ　東証Ｓ　　8.3倍 ( 　567)　　1253　( +54.1 )　
10. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ　　7.9倍 ( 1,785) 　　118　(　-7.8 )　
11. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ　　7.8倍 ( 2,072) 　　142　( +11.8 )　 半導体部材・部品関連
12. <6977> 抵抗器　　　　東証Ｓ　　7.7倍 ( 　201)　　1525　( +22.3 )　
13. <3970> イノベーショ　東証Ｓ　　7.6倍 ( 　129) 　　745　(　-3.7 )　
14. <7352> ＴＷＯＳＴ　　東証Ｇ　　7.3倍 ( 1,584) 　　415　( +31.3 )　 生成AI関連
15. <6533> オーケストラ　東証Ｐ　　7.3倍 ( 　329)　　1232　( +22.2 )　
16. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　7.2倍 ( 4,749)　　1888　( +64.9 )　 半導体部材・部品関連
17. <3010> ポラリスＨＤ　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　586) 　　197　( +17.3 )　
18. <5592> くすりの窓口　東証Ｇ　　6.6倍 ( 1,392)　　2104　( -17.8 )　
19. <9854> 愛眼　　　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　612) 　　268　( +20.7 )　
20. <5242> アイズ　　　　東証Ｇ　　6.1倍 ( 　164) 　　815　(　-1.6 )　 生成AI関連
21. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　648) 　　249　( +20.9 )　
22. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　5.5倍 ( 2,608) 　　350　( +10.4 )　 人工知能関連
23. <4169> エネチェンジ　東証Ｇ　　4.9倍 ( 2,008) 　　170　(　+4.9 )　 電気自動車関連
24. <6384> 昭和真空　　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　451)　　1790　(　+5.2 )　 半導体製造装置関連
25. <3377> バイク王　　　東証Ｓ　　4.7倍 (　　80) 　　384　(　+4.9 )　
26. <6181> タメニー　　　東証Ｇ　　4.6倍 ( 　258)　　　73　(　+1.4 )　
27. <4381> ビープラッツ　東証Ｇ　　4.5倍 ( 　143) 　　187　( -27.0 )　
28. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　217) 　　830　(　+4.1 )　 下水道関連
29. <5033> ヌーラボ　　　東証Ｇ　　4.2倍 ( 　229) 　　898　(　+9.4 )　 生成AI関連
30. <2164> 地域新聞社　　東証Ｓ　　4.1倍 ( 　126) 　　158　(　-4.6 )　 人工知能関連
31. <3041> ビューテＨＤ　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　138) 　　454　( -15.1 )　
32. <5721> Ｓクリプトエ　東証Ｓ　　3.8倍 ( 1,802)　　　70　( +25.0 )　 仮想通貨関連
33. <6335> 東京機　　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　387) 　　683　( +24.9 )　
34. <6989> 北電工　　　　東証Ｓ　　3.7倍 ( 　119)　　2432　(　+6.7 )　 自動運転車関連
35. <9327> イーロジット　東証Ｓ　　3.7倍 ( 　111) 　　215　( +11.4 )　
36. <4667> アイサンテク　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　427)　　1978　(　+6.1 )　 自動運転車関連
37. <3933> チエル　　　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　138) 　　458　(　+3.2 )　 サイバーセキュリティ関連
38. <3907> シリコンスタ　東証Ｓ　　3.4倍 ( 1,810) 　　943　( +11.1 )　 人工知能関連
39. <7068> ＦフォースＧ　東証Ｇ　　3.4倍 ( 　454) 　　490　(　+5.4 )　
40. <6659> メディアＬ　　東証Ｓ　　3.3倍 ( 2,253)　　　65　( +27.5 )　
41. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ　　3.3倍 ( 4,656)　　1216　( +31.9 )　 ドローン関連
42. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ　　3.3倍 ( 1,541) 　　366　( -13.5 )　 半導体部材・部品関連
43. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ　　3.2倍 ( 1,427)　　　71　( -33.0 )　 蓄電池関連
44. <8136> サンリオ　　　東証Ｐ　　3.1倍 (93,048)　　1092　( +19.0 )　 JPX日経400採用
45. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ　　3.1倍 ( 　250) 　　307　(　+6.2 )　 人工知能関連
46. <6038> イード　　　　東証Ｇ　　3.0倍 (　　72) 　　904　(　-0.3 )　 人工知能関連
47. <6061> ユニバー園芸　東証Ｓ　　3.0倍 (　　66)　　2620　(　-5.2 )　
48. <3696> セレス　　　　東証Ｐ　　3.0倍 ( 1,367)　　2039　( +16.4 )　 仮想通貨関連
49. <4069> ブルーミーム　東証Ｇ　　3.0倍 ( 　247) 　　650　( -24.6 )　 量子コンピューター関連
50. <6522> アスタリスク　東証Ｇ　　2.9倍 ( 9,770)　　1020　(　+1.1 )　

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