●今週の業種別騰落率ランキング



※6月26日終値の6月19日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 8 業種 値下がり： 25 業種

東証プライム：1553銘柄 値上がり： 707 銘柄 値下がり： 823 銘柄 変わらず他： 23 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 水産・農林業(0251) +2.07 Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ニッスイ <1332> 、極洋 <1301>

２. 食料品(0254) +2.04 サッポロＨＤ <2501> 、コカＢＪＨ <2579> 、不二製油 <2607>

３. 空運業(0273) +1.81 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

４. 小売業(0277) +1.60 Ｊフロント <3086> 、高島屋 <8233> 、松屋 <8237>

５. 医薬品(0258) +1.51 参天薬 <4536> 、ペプドリ <4587> 、小野薬 <4528>

６. 陸運業(0271) +0.74 ＳＧＨＤ <9143> 、ＪＲ東海 <9022> 、ＮＡＮＫＡＩ <9044>

７. サービス業(0283) +0.70 オーケストラ <6533> 、ラウンドワン <4680> 、エムスリー <2413>

８. 海運業(0272) +0.30 郵船 <9101>

９. 倉庫・運輸(0274) 0.00 三井倉ＨＤ <9302> 、住友倉 <9303> 、トランシティ <9310>

10. 不動産業(0282) -0.11 ＳＲＥＨＤ <2980> 、カチタス <8919> 、ケイアイ不 <3465>

11. パルプ・紙(0256) -0.46 北越コーポ <3865> 、王子ＨＤ <3861> 、大王紙 <3880>

12. 証券・商品(0279) -0.49 ＳＢＩ <8473> 、松井 <8628> 、マーキュリア <7347>

13. 電気・ガス(0270) -0.58 東電ＨＤ <9501> 、Ｊパワー <9513> 、広ガス <9535>

14. 輸送用機器(0267) -0.68 武蔵精密 <7220> 、川重 <7012> 、日産自 <7201>

15. ゴム製品(0260) -0.77 浜ゴム <5101> 、オカモト <5122> 、住友ゴ <5110>

16. 建設業(0253) -0.79 東京エネシス <1945> 、東洋エンジ <6330> 、東亜建 <1885>

17. 繊維製品(0255) -0.90 セーレン <3569> 、帝国繊維 <3302> 、ゴルドウイン <8111>

18. その他製品(0269) -0.90 任天堂 <7974> 、フルヤ金属 <7826> 、グロブライド <7990>

19. ガラス・土石(0261) -1.02 東洋炭素 <5310> 、ＡＧＣ <5201> 、ノリタケ <5331>

20. 銀行業(0278) -1.07 京都ＦＧ <5844> 、ＳＢＩ新生銀 <8303> 、清水銀 <8364>

21. 化学(0257) -1.68 日本化 <4092> 、バルカー <7995> 、デクセリ <4980>

22. 鉄鋼(0262) -1.96 日精線 <5659> 、菱製鋼 <5632> 、大平金 <5541>

23. 精密機器(0268) -2.33 リガクＨＤ <268A> 、ＨＯＹＡ <7741> 、インターアク <7725>

24. 卸売業(0276) -2.35 松田産業 <7456> 、佐藤商 <8065> 、白銅 <7637>

25. その他金融業(0281) -2.44 日本取引所 <8697> 、ＮＥＣキャピ <8793> 、オリックス <8591>

26. 金属製品(0264) -2.70 ＳＵＭＣＯ <3436> 、東京綱 <5981> 、ＲＳテクノ <3445>

27. 電気機器(0266) -3.28 メイコー <6787> 、三井ハイテク <6966> 、日電波 <6779>

28. 非鉄金属(0263) -3.35 古河電 <5801> 、三井金属 <5706> 、住友電 <5802>

29. 石油・石炭(0259) -3.40 ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモＨＤ <5021>

30. 鉱業(0252) -4.21 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

31. 機械(0265) -4.35 カナデビア <7004> 、酉島 <6363> 、ユニオンツル <6278>

32. 保険業(0280) -4.45 ライフネット <7157> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、第一ライフ <8750>

33. 情報・通信業(0275) -5.43 ブイキューブ <3681> 、スカＪＳＡＴ <9412> 、アステリア <3853>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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