週間ランキング【値下がり率】 (6月26日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※6月26日終値の6月19日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,304銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ -36.5 146 先行きに対する不透明感を改めて意識
２. <3133> 海帆 東証Ｇ -33.0 71 意見不表明の監査報告書を受領
３. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ -30.8 63 人工知能関連
４. <4381> ビープラッツ 東証Ｇ -27.0 187
５. <7090> リグア 東証Ｇ -25.8 711
６. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ -24.6 650 有価証券報告書の提出期限延長申請を検討
７. <6787> メイコー 東証Ｐ -24.2 30250 電気自動車関連
８. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -23.1 10 ドローン関連
９. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ -22.6 811 人工知能関連
10. <9412> スカＪＳＡＴ 東証Ｐ -22.3 2485 スペースＸの株価大幅安で関連銘柄が軟化
11. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -21.4 33 仮想通貨関連
12. <520A> Ｊファーマ 東証Ｇ -20.9 299
13. <3905> データセク 東証Ｇ -20.7 4180 人工知能関連
14. <9331> キャスター 東証Ｇ -18.7 827 生成AI関連
15. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ -18.5 150
16. <504A> イノバセル 東証Ｇ -18.3 385
17. <5592> くすりの窓口 東証Ｇ -17.8 2104
18. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -17.7 1843 半導体製造装置関連
19. <3652> ＤＭＰ 東証Ｇ -17.6 2291 半導体関連
20. <6966> 三井ハイテク 東証Ｐ -17.3 992 半導体部材・部品関連
21. <6779> 日電波 東証Ｐ -16.5 3890 データセンター関連
22. <7256> 河西工 東証Ｓ -16.4 407
23. <2345> ホドルワン 東証Ｓ -16.4 102 仮想通貨関連
24. <2667> イメージワン 東証Ｓ -16.2 124 ドローン関連
25. <9903> カンセキ 東証Ｓ -16.2 896
26. <3350> メタプラ 東証Ｓ -16.2 197 仮想通貨関連
27. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -15.5 492
28. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -15.2 470
29. <5801> 古河電 東証Ｐ -15.1 45280 半導体部材・部品関連
30. <3041> ビューテＨＤ 東証Ｓ -15.1 454 株主優待は継続
31. <285A> キオクシア 東証Ｐ -15.1 92180 半導体関連
32. <4427> エデュラボ 東証Ｇ -15.0 170 人工知能関連
33. <3808> ＯＫＷＥＢ 名証Ｎ -14.8 23 仮想通貨関連
34. <4888> ステラファ 東証Ｇ -14.8 300
35. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -14.6 969
36. <6561> ハナツアーＪ 東証Ｇ -14.6 784 中国旅行会社の日本ツアーが一転募集停止と伝わる
37. <9941> 太洋物産 東証Ｓ -14.6 1270
38. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ -14.4 1866 宇宙開発関連
39. <9704> アゴーラＨＧ 東証Ｓ -14.3 30
40. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ -14.2 2179 半導体関連
41. <2354> ＹＥデジタル 東証Ｓ -14.1 773 ３～５月期最終減益を嫌気
42. <6969> 松尾電 東証Ｓ -14.0 1502 宇宙開発関連
43. <6245> ヒラノテク 東証Ｓ -13.9 1823 電気自動車関連
44. <3853> アステリア 東証Ｐ -13.8 1127 仮想通貨関連
45. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ -13.6 89
46. <2388> ウェッジＨＤ 東証Ｇ -13.5 32
47. <4531> 有機薬 東証Ｓ -13.5 366 半導体部材・部品関連
48. <4813> ＡＣＣＥＳＳ 東証Ｐ -13.2 335 人工知能関連
49. <5706> 三井金属 東証Ｐ -13.2 42390 半導体部材・部品関連
50. <3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東証Ｇ -13.1 1427
株探ニュース
※6月26日終値の6月19日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,304銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ -36.5 146 先行きに対する不透明感を改めて意識
２. <3133> 海帆 東証Ｇ -33.0 71 意見不表明の監査報告書を受領
３. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ -30.8 63 人工知能関連
４. <4381> ビープラッツ 東証Ｇ -27.0 187
５. <7090> リグア 東証Ｇ -25.8 711
６. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ -24.6 650 有価証券報告書の提出期限延長申請を検討
７. <6787> メイコー 東証Ｐ -24.2 30250 電気自動車関連
８. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -23.1 10 ドローン関連
９. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ -22.6 811 人工知能関連
10. <9412> スカＪＳＡＴ 東証Ｐ -22.3 2485 スペースＸの株価大幅安で関連銘柄が軟化
11. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -21.4 33 仮想通貨関連
12. <520A> Ｊファーマ 東証Ｇ -20.9 299
13. <3905> データセク 東証Ｇ -20.7 4180 人工知能関連
14. <9331> キャスター 東証Ｇ -18.7 827 生成AI関連
15. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ -18.5 150
16. <504A> イノバセル 東証Ｇ -18.3 385
17. <5592> くすりの窓口 東証Ｇ -17.8 2104
18. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -17.7 1843 半導体製造装置関連
19. <3652> ＤＭＰ 東証Ｇ -17.6 2291 半導体関連
20. <6966> 三井ハイテク 東証Ｐ -17.3 992 半導体部材・部品関連
21. <6779> 日電波 東証Ｐ -16.5 3890 データセンター関連
22. <7256> 河西工 東証Ｓ -16.4 407
23. <2345> ホドルワン 東証Ｓ -16.4 102 仮想通貨関連
24. <2667> イメージワン 東証Ｓ -16.2 124 ドローン関連
25. <9903> カンセキ 東証Ｓ -16.2 896
26. <3350> メタプラ 東証Ｓ -16.2 197 仮想通貨関連
27. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -15.5 492
28. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -15.2 470
29. <5801> 古河電 東証Ｐ -15.1 45280 半導体部材・部品関連
30. <3041> ビューテＨＤ 東証Ｓ -15.1 454 株主優待は継続
31. <285A> キオクシア 東証Ｐ -15.1 92180 半導体関連
32. <4427> エデュラボ 東証Ｇ -15.0 170 人工知能関連
33. <3808> ＯＫＷＥＢ 名証Ｎ -14.8 23 仮想通貨関連
34. <4888> ステラファ 東証Ｇ -14.8 300
35. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -14.6 969
36. <6561> ハナツアーＪ 東証Ｇ -14.6 784 中国旅行会社の日本ツアーが一転募集停止と伝わる
37. <9941> 太洋物産 東証Ｓ -14.6 1270
38. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ -14.4 1866 宇宙開発関連
39. <9704> アゴーラＨＧ 東証Ｓ -14.3 30
40. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ -14.2 2179 半導体関連
41. <2354> ＹＥデジタル 東証Ｓ -14.1 773 ３～５月期最終減益を嫌気
42. <6969> 松尾電 東証Ｓ -14.0 1502 宇宙開発関連
43. <6245> ヒラノテク 東証Ｓ -13.9 1823 電気自動車関連
44. <3853> アステリア 東証Ｐ -13.8 1127 仮想通貨関連
45. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ -13.6 89
46. <2388> ウェッジＨＤ 東証Ｇ -13.5 32
47. <4531> 有機薬 東証Ｓ -13.5 366 半導体部材・部品関連
48. <4813> ＡＣＣＥＳＳ 東証Ｐ -13.2 335 人工知能関連
49. <5706> 三井金属 東証Ｐ -13.2 42390 半導体部材・部品関連
50. <3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東証Ｇ -13.1 1427
株探ニュース