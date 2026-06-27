　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※6月26日終値の6月19日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,304銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ　　-36.5 　　146　 先行きに対する不透明感を改めて意識
２. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ　　-33.0　　　71　 意見不表明の監査報告書を受領
３. <6634> ＪＮグループ　東証Ｓ　　-30.8　　　63　 人工知能関連
４. <4381> ビープラッツ　東証Ｇ　　-27.0 　　187　
５. <7090> リグア　　　　東証Ｇ　　-25.8 　　711　
６. <4069> ブルーミーム　東証Ｇ　　-24.6 　　650　 有価証券報告書の提出期限延長申請を検討
７. <6787> メイコー　　　東証Ｐ　　-24.2 　30250　 電気自動車関連
８. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ　　-23.1　　　10　 ドローン関連
９. <9552> クオンツ総研　東証Ｐ　　-22.6 　　811　 人工知能関連
10. <9412> スカＪＳＡＴ　東証Ｐ　　-22.3　　2485　 スペースＸの株価大幅安で関連銘柄が軟化
11. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　-21.4　　　33　 仮想通貨関連
12. <520A> Ｊファーマ　　東証Ｇ　　-20.9 　　299　
13. <3905> データセク　　東証Ｇ　　-20.7　　4180　 人工知能関連
14. <9331> キャスター　　東証Ｇ　　-18.7 　　827　 生成AI関連
15. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ　　-18.5 　　150　
16. <504A> イノバセル　　東証Ｇ　　-18.3 　　385　
17. <5592> くすりの窓口　東証Ｇ　　-17.8　　2104　
18. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ　　-17.7　　1843　 半導体製造装置関連
19. <3652> ＤＭＰ　　　　東証Ｇ　　-17.6　　2291　 半導体関連
20. <6966> 三井ハイテク　東証Ｐ　　-17.3 　　992　 半導体部材・部品関連
21. <6779> 日電波　　　　東証Ｐ　　-16.5　　3890　 データセンター関連
22. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ　　-16.4 　　407　
23. <2345> ホドルワン　　東証Ｓ　　-16.4 　　102　 仮想通貨関連
24. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　-16.2 　　124　 ドローン関連
25. <9903> カンセキ　　　東証Ｓ　　-16.2 　　896　
26. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-16.2 　　197　 仮想通貨関連
27. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ　　-15.5 　　492　
28. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-15.2 　　470　
29. <5801> 古河電　　　　東証Ｐ　　-15.1 　45280　 半導体部材・部品関連
30. <3041> ビューテＨＤ　東証Ｓ　　-15.1 　　454　 株主優待は継続
31. <285A> キオクシア　　東証Ｐ　　-15.1 　92180　 半導体関連
32. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ　　-15.0 　　170　 人工知能関連
33. <3808> ＯＫＷＥＢ　　名証Ｎ　　-14.8　　　23　 仮想通貨関連
34. <4888> ステラファ　　東証Ｇ　　-14.8 　　300　
35. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ　　-14.6 　　969　
36. <6561> ハナツアーＪ　東証Ｇ　　-14.6 　　784　 中国旅行会社の日本ツアーが一転募集停止と伝わる
37. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ　　-14.6　　1270　
38. <464A> ＱＰＳＨＤ　　東証Ｇ　　-14.4　　1866　 宇宙開発関連
39. <9704> アゴーラＨＧ　東証Ｓ　　-14.3　　　30　
40. <6862> ミナトＨＤ　　東証Ｓ　　-14.2　　2179　 半導体関連
41. <2354> ＹＥデジタル　東証Ｓ　　-14.1 　　773　 ３～５月期最終減益を嫌気
42. <6969> 松尾電　　　　東証Ｓ　　-14.0　　1502　 宇宙開発関連
43. <6245> ヒラノテク　　東証Ｓ　　-13.9　　1823　 電気自動車関連
44. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　-13.8　　1127　 仮想通貨関連
45. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　-13.6　　　89　
46. <2388> ウェッジＨＤ　東証Ｇ　　-13.5　　　32　
47. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ　　-13.5 　　366　 半導体部材・部品関連
48. <4813> ＡＣＣＥＳＳ　東証Ｐ　　-13.2 　　335　 人工知能関連
49. <5706> 三井金属　　　東証Ｐ　　-13.2 　42390　 半導体部材・部品関連
50. <3695> ＧＭＯ－ＰＰ　東証Ｇ　　-13.1　　1427　

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