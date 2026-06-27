　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※6月26日終値の6月19日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,304銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9256> サクシード　　東証Ｇ　　　113　　5410　
２. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　64.9　　1888　 『シルバーダイヤ』のデータセンター向け拡大期待の資金流入加速
３. <6897> ツインバード　東証Ｓ 　　64.5 　　643　 ジャパネットが１株８００円でＴＯＢ実施
４. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ 　　63.8　　1191　 ソフトバンクＧ『フィジカルＡＩがロボット量産』で思惑買い続く
５. <3544> サツドラＨＤ　東証Ｓ 　　54.1　　1253　 ＭＢＯ発表しＴＯＢ価格１２２０円にサヤ寄せ
６. <2961> 日本調理機　　東証Ｓ 　　36.2　　6700　 ７月３１日を基準日として１株から４株に株式分割へ
７. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ 　　31.9　　1216　 ドローン関連
８. <7352> ＴＷＯＳＴ　　東証Ｇ 　　31.3 　　415　 生成AI関連
９. <3086> Ｊフロント　　東証Ｐ 　　30.1　　3262　 ３Ｄインベストメントの５％超保有が判明
10. <6659> メディアＬ　　東証Ｓ 　　27.5　　　65　 放送ＴＳ＋ＰＴＰの長距離伝送に成功
11. <5721> Ｓクリプトエ　東証Ｓ 　　25.0　　　70　 仮想通貨関連
12. <6335> 東京機　　　　東証Ｓ 　　24.9 　　683　
13. <6620> 宮越ＨＤ　　　東証Ｐ 　　22.5 　　860　 今期一転営業黒字に上方修正
14. <6977> 抵抗器　　　　東証Ｓ 　　22.3　　1525　
15. <6533> オーケストラ　東証Ｐ 　　22.2　　1232　 配当予想を大幅増額修正
16. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ 　　21.4　　6300　 ２６年６月期利益予想及び配当予想を上方修正
17. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ 　　20.9 　　249　
18. <9854> 愛眼　　　　　東証Ｓ 　　20.7 　　268　 物言う株主の英ＡＶＩが５％大株主浮上で株式価値向上に期待
19. <4175> コリー　　　　東証Ｇ 　　19.7　　2238　 『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式Ｘ更新で思惑
20. <8136> サンリオ　　　東証Ｐ 　　19.0　　1092　 今期経常は14％増で3期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は実質増配
21. <5803> フジクラ　　　東証Ｐ 　　18.8　　6131　 国内大手証券は目標株価７０００円に引き上げ
22. <281A> インフォメテ　東証Ｇ 　　17.8 　　676　 欧州市場への本格的な事業展開目指し調査・検討
23. <3010> ポラリスＨＤ　東証Ｓ 　　17.3 　　197　 還元方針見直しとそれに伴う増配を発表
24. <4395> アクリート　　東証Ｇ 　　16.9 　　787　 コンテナ型データセンター事業を提携戦略で積極展開へ
25. <3696> セレス　　　　東証Ｐ 　　16.4　　2039　 持ち分法適用関連会社売却で２６年１２月期最終利益予想を上方修正
26. <6030> アドベンチャ　東証Ｇ 　　16.1　　1324　 中計を評価
27. <6703> ＯＫＩ　　　　東証Ｐ 　　16.0　　3700　 神戸に防衛事業の新拠点を開設へ
28. <7878> 光・彩　　　　東証Ｓ 　　15.9　　1459　
29. <5241> 日本オーエー　名証Ｍ 　　15.6 　　830　
30. <4680> ラウンドワン　東証Ｐ 　　15.5　　1138　
31. <7173> 東京きらぼし　東証Ｐ 　　15.0 　14370　 ありあけキャピタルの５％超保有が判明
32. <2501> サッポロＨＤ　東証Ｐ 　　14.9　　2066　 円高メリット関連
33. <7911> ＴＯＰＰＡＮ　東証Ｐ 　　14.7　　5180　 半導体製造装置関連
34. <2737> トーメンデバ　東証Ｐ 　　14.5 　18470　
35. <7218> 田中精密　　　東証Ｓ 　　14.5　　1115　
36. <6707> サンケン　　　東証Ｐ 　　14.4 　11055　 半導体関連
37. <9244> デジタリフト　東証Ｇ 　　14.1　　1164　 ２６年９月末株主から株主優待制度を拡充
38. <6656> インスペック　東証Ｓ 　　13.7　　1253　 半導体製造装置関連
39. <8233> 高島屋　　　　東証Ｐ 　　13.6　　2569　
40. <4536> 参天薬　　　　東証Ｐ 　　13.6　2128.5　
41. <7245> 大同メ　　　　東証Ｐ 　　13.4　　1691　 電気自動車関連
42. <3911> Ａｉｍｉｎｇ　東証Ｇ 　　13.2 　　189　 『イナズマイレブン　クロス』が１００万ＤＬ突破
43. <8237> 松屋　　　　　東証Ｐ 　　13.0　　1785　
44. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ 　　12.9 　　790　 Ｆスターズと資本提携契約を締結
45. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　12.7　　2840　 半導体関連
46. <3698> ＣＲＩ　　　　東証Ｓ 　　12.5　　1183　 人工知能関連
47. <4088> エアウォータ　東証Ｐ 　　12.4　　2778　 オアシス大量保有で
48. <2778> パレモ・ＨＤ　東証Ｓ 　　12.4 　　127　 3-5月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
49. <4107> 伊勢化　　　　東証Ｓ 　　12.1　　4385　 米国でのヨウ素抽出権取得の契約締結を材料視
50. <9519> レノバ　　　　東証Ｐ 　　11.9 　　914　 ５月の再エネ売電量が計画を大きく上回る

株探ニュース