週間ランキング【値上がり率】 (6月26日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※6月26日終値の6月19日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,304銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9256> サクシード 東証Ｇ 113 5410
２. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 64.9 1888 『シルバーダイヤ』のデータセンター向け拡大期待の資金流入加速
３. <6897> ツインバード 東証Ｓ 64.5 643 ジャパネットが１株８００円でＴＯＢ実施
４. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 63.8 1191 ソフトバンクＧ『フィジカルＡＩがロボット量産』で思惑買い続く
５. <3544> サツドラＨＤ 東証Ｓ 54.1 1253 ＭＢＯ発表しＴＯＢ価格１２２０円にサヤ寄せ
６. <2961> 日本調理機 東証Ｓ 36.2 6700 ７月３１日を基準日として１株から４株に株式分割へ
７. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 31.9 1216 ドローン関連
８. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ 31.3 415 生成AI関連
９. <3086> Ｊフロント 東証Ｐ 30.1 3262 ３Ｄインベストメントの５％超保有が判明
10. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 27.5 65 放送ＴＳ＋ＰＴＰの長距離伝送に成功
11. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ 25.0 70 仮想通貨関連
12. <6335> 東京機 東証Ｓ 24.9 683
13. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ 22.5 860 今期一転営業黒字に上方修正
14. <6977> 抵抗器 東証Ｓ 22.3 1525
15. <6533> オーケストラ 東証Ｐ 22.2 1232 配当予想を大幅増額修正
16. <6327> 北川精機 東証Ｓ 21.4 6300 ２６年６月期利益予想及び配当予想を上方修正
17. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 20.9 249
18. <9854> 愛眼 東証Ｓ 20.7 268 物言う株主の英ＡＶＩが５％大株主浮上で株式価値向上に期待
19. <4175> コリー 東証Ｇ 19.7 2238 『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式Ｘ更新で思惑
20. <8136> サンリオ 東証Ｐ 19.0 1092 今期経常は14％増で3期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は実質増配
21. <5803> フジクラ 東証Ｐ 18.8 6131 国内大手証券は目標株価７０００円に引き上げ
22. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 17.8 676 欧州市場への本格的な事業展開目指し調査・検討
23. <3010> ポラリスＨＤ 東証Ｓ 17.3 197 還元方針見直しとそれに伴う増配を発表
24. <4395> アクリート 東証Ｇ 16.9 787 コンテナ型データセンター事業を提携戦略で積極展開へ
25. <3696> セレス 東証Ｐ 16.4 2039 持ち分法適用関連会社売却で２６年１２月期最終利益予想を上方修正
26. <6030> アドベンチャ 東証Ｇ 16.1 1324 中計を評価
27. <6703> ＯＫＩ 東証Ｐ 16.0 3700 神戸に防衛事業の新拠点を開設へ
28. <7878> 光・彩 東証Ｓ 15.9 1459
29. <5241> 日本オーエー 名証Ｍ 15.6 830
30. <4680> ラウンドワン 東証Ｐ 15.5 1138
31. <7173> 東京きらぼし 東証Ｐ 15.0 14370 ありあけキャピタルの５％超保有が判明
32. <2501> サッポロＨＤ 東証Ｐ 14.9 2066 円高メリット関連
33. <7911> ＴＯＰＰＡＮ 東証Ｐ 14.7 5180 半導体製造装置関連
34. <2737> トーメンデバ 東証Ｐ 14.5 18470
35. <7218> 田中精密 東証Ｓ 14.5 1115
36. <6707> サンケン 東証Ｐ 14.4 11055 半導体関連
37. <9244> デジタリフト 東証Ｇ 14.1 1164 ２６年９月末株主から株主優待制度を拡充
38. <6656> インスペック 東証Ｓ 13.7 1253 半導体製造装置関連
39. <8233> 高島屋 東証Ｐ 13.6 2569
40. <4536> 参天薬 東証Ｐ 13.6 2128.5
41. <7245> 大同メ 東証Ｐ 13.4 1691 電気自動車関連
42. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ 13.2 189 『イナズマイレブン クロス』が１００万ＤＬ突破
43. <8237> 松屋 東証Ｐ 13.0 1785
44. <149A> シンカ 東証Ｇ 12.9 790 Ｆスターズと資本提携契約を締結
45. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 12.7 2840 半導体関連
46. <3698> ＣＲＩ 東証Ｓ 12.5 1183 人工知能関連
47. <4088> エアウォータ 東証Ｐ 12.4 2778 オアシス大量保有で
48. <2778> パレモ・ＨＤ 東証Ｓ 12.4 127 3-5月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
49. <4107> 伊勢化 東証Ｓ 12.1 4385 米国でのヨウ素抽出権取得の契約締結を材料視
50. <9519> レノバ 東証Ｐ 11.9 914 ５月の再エネ売電量が計画を大きく上回る
株探ニュース
※6月26日終値の6月19日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,304銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9256> サクシード 東証Ｇ 113 5410
２. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 64.9 1888 『シルバーダイヤ』のデータセンター向け拡大期待の資金流入加速
３. <6897> ツインバード 東証Ｓ 64.5 643 ジャパネットが１株８００円でＴＯＢ実施
４. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 63.8 1191 ソフトバンクＧ『フィジカルＡＩがロボット量産』で思惑買い続く
５. <3544> サツドラＨＤ 東証Ｓ 54.1 1253 ＭＢＯ発表しＴＯＢ価格１２２０円にサヤ寄せ
６. <2961> 日本調理機 東証Ｓ 36.2 6700 ７月３１日を基準日として１株から４株に株式分割へ
７. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 31.9 1216 ドローン関連
８. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ 31.3 415 生成AI関連
９. <3086> Ｊフロント 東証Ｐ 30.1 3262 ３Ｄインベストメントの５％超保有が判明
10. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 27.5 65 放送ＴＳ＋ＰＴＰの長距離伝送に成功
11. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ 25.0 70 仮想通貨関連
12. <6335> 東京機 東証Ｓ 24.9 683
13. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ 22.5 860 今期一転営業黒字に上方修正
14. <6977> 抵抗器 東証Ｓ 22.3 1525
15. <6533> オーケストラ 東証Ｐ 22.2 1232 配当予想を大幅増額修正
16. <6327> 北川精機 東証Ｓ 21.4 6300 ２６年６月期利益予想及び配当予想を上方修正
17. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 20.9 249
18. <9854> 愛眼 東証Ｓ 20.7 268 物言う株主の英ＡＶＩが５％大株主浮上で株式価値向上に期待
19. <4175> コリー 東証Ｇ 19.7 2238 『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式Ｘ更新で思惑
20. <8136> サンリオ 東証Ｐ 19.0 1092 今期経常は14％増で3期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は実質増配
21. <5803> フジクラ 東証Ｐ 18.8 6131 国内大手証券は目標株価７０００円に引き上げ
22. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 17.8 676 欧州市場への本格的な事業展開目指し調査・検討
23. <3010> ポラリスＨＤ 東証Ｓ 17.3 197 還元方針見直しとそれに伴う増配を発表
24. <4395> アクリート 東証Ｇ 16.9 787 コンテナ型データセンター事業を提携戦略で積極展開へ
25. <3696> セレス 東証Ｐ 16.4 2039 持ち分法適用関連会社売却で２６年１２月期最終利益予想を上方修正
26. <6030> アドベンチャ 東証Ｇ 16.1 1324 中計を評価
27. <6703> ＯＫＩ 東証Ｐ 16.0 3700 神戸に防衛事業の新拠点を開設へ
28. <7878> 光・彩 東証Ｓ 15.9 1459
29. <5241> 日本オーエー 名証Ｍ 15.6 830
30. <4680> ラウンドワン 東証Ｐ 15.5 1138
31. <7173> 東京きらぼし 東証Ｐ 15.0 14370 ありあけキャピタルの５％超保有が判明
32. <2501> サッポロＨＤ 東証Ｐ 14.9 2066 円高メリット関連
33. <7911> ＴＯＰＰＡＮ 東証Ｐ 14.7 5180 半導体製造装置関連
34. <2737> トーメンデバ 東証Ｐ 14.5 18470
35. <7218> 田中精密 東証Ｓ 14.5 1115
36. <6707> サンケン 東証Ｐ 14.4 11055 半導体関連
37. <9244> デジタリフト 東証Ｇ 14.1 1164 ２６年９月末株主から株主優待制度を拡充
38. <6656> インスペック 東証Ｓ 13.7 1253 半導体製造装置関連
39. <8233> 高島屋 東証Ｐ 13.6 2569
40. <4536> 参天薬 東証Ｐ 13.6 2128.5
41. <7245> 大同メ 東証Ｐ 13.4 1691 電気自動車関連
42. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ 13.2 189 『イナズマイレブン クロス』が１００万ＤＬ突破
43. <8237> 松屋 東証Ｐ 13.0 1785
44. <149A> シンカ 東証Ｇ 12.9 790 Ｆスターズと資本提携契約を締結
45. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 12.7 2840 半導体関連
46. <3698> ＣＲＩ 東証Ｓ 12.5 1183 人工知能関連
47. <4088> エアウォータ 東証Ｐ 12.4 2778 オアシス大量保有で
48. <2778> パレモ・ＨＤ 東証Ｓ 12.4 127 3-5月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
49. <4107> 伊勢化 東証Ｓ 12.1 4385 米国でのヨウ素抽出権取得の契約締結を材料視
50. <9519> レノバ 東証Ｐ 11.9 914 ５月の再エネ売電量が計画を大きく上回る
株探ニュース