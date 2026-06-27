お笑い怪獣・明石家さんまが「充電旅」３年ぶり登場で秘話炸裂！さらに鈴木福も初登場で熱血野球指導！

テレ東にて土曜夜に放送中の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」。7月11日（土）夜6時30分からは「ひぇー！明石家さんまが３年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122㌔！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルをお届けします！

今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅です。

ゲストライダーには、鈴木福が初登場！まさかの新幹線寝過ごしハプニングからスタートするも、中学生への熱血な野球指導や海外への一人旅エピソードで大活躍！その成長ぶりに「もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川を唸らせます。そしてなんと、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨！放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2か月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出します！

鈴木福の成長ぶりに驚き、明石家さんまが大暴れする、リアルガチな“充電旅”２時間半スペシャルをお見逃しなく！

©テレビ東京

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）

明石家さんまさんが３年ぶりに充電旅に来てくれました！快晴の新潟で、今回も超パワフルで絶好調なさんまさん。出川さんとの秘蔵エピソード満載のトークも、地元の皆さんにバンバン声をかけて笑い巻き起こして全員を笑顔にしていく姿は…まさに“お笑い怪獣”！そして、運転免許取り立ての鈴木福さんも初登場！みなさんから「大きくなったねぇ！」と声をかけられまくる福さんに、出川さんもホッコリしてました！今回は…日本中から愛されている2人をゲストに迎えて本当にスペシャルな撮影になりましたので、ぜひぜひ放送を見て楽しんでください！

≪放送内容≫

🍉鈴木福が初登場で現役大学生ならではの“寝過ごし”ハプニング！『マルモリ』から15年の成長ぶりに出川も仰天！

“荻ノ島かやぶきの里”からスタートした出川と土方Dは、沿道でゲストバイクを発見するも本人の姿がなく困惑。そこへワゴン車から「新幹線で寝過ごしちゃって一駅…」と頭を下げながら初登場の鈴木福が現れる！当日締め切りの大学の課題を車内で提出して寝過ごしてしまったという鈴木に、出川は「学業一番ですから」とフォローする。『マルモのおきて』（フジテレビ）から15年が経ち、阿部サダヲとお酒を飲むようになったという鈴木に出川は驚くが、「(芦田)愛菜ちゃんの連絡先は知らないんですよ」というまさかの事実も！成長ぶりに「ニューヨーク行ったりゴルフ行ったり、もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川を唸らせる鈴木は、どんな大人になりたいか聞かれると、小学1年生の時に『妖怪人間ベム』（日本テレビ）で共演した亀梨和也への憧れを語る。

初の充電交渉では『マル・マル・モリ・モリ！』を歌っての突撃を課されるという出川のムチャブリにも大奮闘する鈴木。充電させていただいたお宅の息子さんが野球部だと知ると、鈴木のガチな熱血スイング指導がスタート！「ガチ、ガチコーチモードに入ってます」と熱心に教える姿とその見事な指導力に、出川も「正直ね、長嶋一茂さんよりよっぽどわかりやすい」と大絶賛する！

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🍉「テレ東をホームにしたからな」特製ユニフォーム姿で明石家さんまが3年ぶり降臨！初孫トークにも一同爆笑！

翌朝、田んぼの畦道で待つ明石家さんまと3年ぶりに合流！出川がプレゼントしたニット帽を身につけ、さらに放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームについて「これは北沢(豪)が作ってくれたんやけど、キーちゃんが。アウェーも可愛いねんけども、それ日テレの『ダーツの旅』で着てしもたから、こっちはホームにしたんや。だからテレ東をホームにしたからな」と明かし、出だしからさすがのサービス精神と義理人情の厚さを披露する。

サングラス姿でもさんまに気づいてくれる周囲の様子に驚きつつ、話題は1回目の放送に出てくれた経緯へ。当時を振り返り、出川は「これが明石家さんまなんですよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ！」と懐かしむ。さらに充電先のお宅では、最近誕生したというさんま自身の“義理の孫”の話題を目じりを下げて披露。大竹しのぶの名前も巻き込んだトークに、出川は冷や冷やしながらも大笑いする！

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🍉「さんまの古希祝い」で生まれた大勘違いを衝撃告白！さらに伝説の「ブラックデビル」披露でスーパー騒然！

加茂駅近くのお店で充電させてもらっていると、話題は出川が仕掛けたという去年のさんまの古希祝いサプライズの話へ。お祝い当日、芸人仲間たちに大歓迎されるも微妙なリアクションだったさんま。実は、ロケ前に「真面目な話がある」と呼び出されていたことから、出川が芸能界を辞めるほどの重病なのではないかと2ヶ月間も本気で心配していたというまさかの大勘違いを告白！当時の衝撃の心境を明かし、一同は大爆笑する。さらにその後、立ち寄ったスーパーでは、店長からの熱いリクエストに応えて伝説のキャラクター「ブラックデビル」を披露して店内を沸かせる！

阿賀野方面にバイクを走らせていると、テンション高くゆずの『夏色』を気持ちよさそうに歌いはじめるさんま。出川から「紅白のオファーが来たらどうするのか」という質問が飛ぶと、「断っている」とまさかの即答。本職ではない自分がステージに立つことで他の歌手に与える影響を考慮した、お笑い怪獣ならではの真摯な理由を明かす…！

©テレビ東京

※本日6月27日（土）夜6時30分からも、「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」2時間半SPを放送

ゲストライダーに山之内すず、陣内智則を迎えた、「行くぞ“関東1都3県”縦断133㌔！江戸川“矢切の渡し”から絶景の宇都宮タワーへ！初登場の山之内すず＆陣内智則が地元グルメを食べまくりで絶好調！ヤバいよヤバいよSP」。番組内で翌々週の明石家さんまＳＰの予告映像も放送します。

≪番組概要≫

【タイトル】 「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」2時間半SP

ひぇー！明石家さんまが３年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122㌔！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP

【放送日時】 2026年7月11日（土）夜6時30分～夜8時55分

【放送局】 テレビ東京 ほか

【配信】

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▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演者】 出川哲朗、土方D

【ゲストライダー】 鈴木福、明石家さんま

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/degawacharging/

【公式X】 @tvtokyo_degawa https://x.com/tvtokyo_degawa

【公式Instagram】 @tvtokyo_degawa https://www.instagram.com/tvtokyo_degawa