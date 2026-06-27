『ヨルノマンザイ』、ドラマ『ナツノマンザイ』として復活！ エバースがドラマ初主演
漫才コンビのエバースが主演するドラマ『ナツノマンザイ』が、テレビ朝日にて7月4日より毎週土曜24時30分に放送されることが決まった。昨年12月、夜の街で繰り広げる“漫才師たちの日常会話”を描いた『ヨルノマンザイ』が、4週連続の本格ドラマとしてカムバックする。
【写真】もしもエバースが“漫才師じゃなかったら”？ 『ナツノマンザイ』場面写真
もしも偶然聞こえてきた見知らぬ2人の雑談が、漫才みたいに面白かったら…？ この番組は、今最も勢いのある人気漫才師たちが、“芸人にならなかった世界線”の住人となり、何気ない日常会話の中で“しゃべくり漫才”を繰り広げる、全く新しい形の群像会話劇。舞台を“クリスマスイブ”から“とある夏の一日”に移し、まるで“隣の人の面白い話を盗み聞きしている”かのような臨場感を届ける。
今作でドラマ初主演を務めるエバースの2人も、手応えを感じている様子。前作『ヨルノマンザイ』について、エバースの佐々木は「芸人からは結構言われましたね」と、芸人仲間からも反響があったことを明かした。
さらに、第1話では昨年のM‐1ファイナリスト同士の共演も実現。見どころについて聞かれた佐々木は「たくろうさんも出演されているので、第1話としては一番いいキャスティング。去年のM‐1の優勝と準優勝で…」と話すと、すかさず町田が「（エバースは）3位です。誰も覚えてないからって繰り上げするな」とツッコミ。すると佐々木は「3位なのにたくろうさん差し置いて主演ってこと？」と首をかしげ、町田が「そうです、なぜか」と自虐気味に落とす一幕も。
7月の、とある休日。ササキ（エバース・佐々木隆史）は急きょ、親戚の少年を一日だけ預かることになる。子どもに慣れていないササキは、友人のマチダ（エバース・町田和樹）を呼び出し、3人で遊園地へ。大人2人は、少年を楽しませようと奮闘するものの、やることなすこと空回り。そんな中、ほんの一瞬目を離した隙に、少年が姿を消してしまい―。
本日6月27日26時からは『ヨルノマンザイ 傑作選』がテレビ朝日にて放送。さらにTVerでは、『ヨルノマンザイ』の【エバース×夜のタクシー】【さや香×夜の忘年会】【ミルクボーイ×夜のスナック】が配信中だ。
ドラマ『ナツノマンザイ』は、テレビ朝日にて7月4日より毎週土曜24時30分放送。
※エバースのコメント全文は以下の通り。
＜エバース コメント＞
■佐々木隆史（ササキ役）
今回はドラマ初主演ということで、ついに僕らの演技力が評価されたなと。気負いすぎず自然体でいくために、いろいろな俳優さんの作品、特に『少林サッカー』を観て、自分なりに演技を落とし込んで撮影に臨みました。
劇中では昔のネタを披露していますが、もともと雑談形式のネタではあるのでやりやすかったですね。共演した少年役の高橋好史くんは、僕の甥っ子と同じくらいの年齢で可愛かったし、楽しく撮影できたかなと思います。エバースとドラマに出るとなればあっちも緊張しちゃうと思ったので、こっちから話しかけて緊張をほぐすようにはしました。
■町田和樹（マチダ役）
相方は「演技力が評価された」なんて言っていますが、演技力じゃなくて漫才を評価して選んでいただいたと思っています。あと、『少林サッカー』は、演技を学ぶ作品じゃないです。
撮影現場では、少年役の高橋好史くんと和気あいあいと話しましたが、もしかすると彼は今日初めてエバースを知って、事前にウィキペディアで調べてきてくれた可能性が非常に高いです。
【写真】もしもエバースが“漫才師じゃなかったら”？ 『ナツノマンザイ』場面写真
もしも偶然聞こえてきた見知らぬ2人の雑談が、漫才みたいに面白かったら…？ この番組は、今最も勢いのある人気漫才師たちが、“芸人にならなかった世界線”の住人となり、何気ない日常会話の中で“しゃべくり漫才”を繰り広げる、全く新しい形の群像会話劇。舞台を“クリスマスイブ”から“とある夏の一日”に移し、まるで“隣の人の面白い話を盗み聞きしている”かのような臨場感を届ける。
さらに、第1話では昨年のM‐1ファイナリスト同士の共演も実現。見どころについて聞かれた佐々木は「たくろうさんも出演されているので、第1話としては一番いいキャスティング。去年のM‐1の優勝と準優勝で…」と話すと、すかさず町田が「（エバースは）3位です。誰も覚えてないからって繰り上げするな」とツッコミ。すると佐々木は「3位なのにたくろうさん差し置いて主演ってこと？」と首をかしげ、町田が「そうです、なぜか」と自虐気味に落とす一幕も。
7月の、とある休日。ササキ（エバース・佐々木隆史）は急きょ、親戚の少年を一日だけ預かることになる。子どもに慣れていないササキは、友人のマチダ（エバース・町田和樹）を呼び出し、3人で遊園地へ。大人2人は、少年を楽しませようと奮闘するものの、やることなすこと空回り。そんな中、ほんの一瞬目を離した隙に、少年が姿を消してしまい―。
本日6月27日26時からは『ヨルノマンザイ 傑作選』がテレビ朝日にて放送。さらにTVerでは、『ヨルノマンザイ』の【エバース×夜のタクシー】【さや香×夜の忘年会】【ミルクボーイ×夜のスナック】が配信中だ。
ドラマ『ナツノマンザイ』は、テレビ朝日にて7月4日より毎週土曜24時30分放送。
※エバースのコメント全文は以下の通り。
＜エバース コメント＞
■佐々木隆史（ササキ役）
今回はドラマ初主演ということで、ついに僕らの演技力が評価されたなと。気負いすぎず自然体でいくために、いろいろな俳優さんの作品、特に『少林サッカー』を観て、自分なりに演技を落とし込んで撮影に臨みました。
劇中では昔のネタを披露していますが、もともと雑談形式のネタではあるのでやりやすかったですね。共演した少年役の高橋好史くんは、僕の甥っ子と同じくらいの年齢で可愛かったし、楽しく撮影できたかなと思います。エバースとドラマに出るとなればあっちも緊張しちゃうと思ったので、こっちから話しかけて緊張をほぐすようにはしました。
■町田和樹（マチダ役）
相方は「演技力が評価された」なんて言っていますが、演技力じゃなくて漫才を評価して選んでいただいたと思っています。あと、『少林サッカー』は、演技を学ぶ作品じゃないです。
撮影現場では、少年役の高橋好史くんと和気あいあいと話しましたが、もしかすると彼は今日初めてエバースを知って、事前にウィキペディアで調べてきてくれた可能性が非常に高いです。