【ナッシュビル（米テネシー州）２６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

１次リーグ３試合を終えて決勝トーナメント進出を決めた日本代表は、ベースキャンプ地でトレーニングを再開した。昨年１２月に負った左膝前十字靱帯（じんたい）の断裂により、今大会のメンバー入りはかなわず、チームを支えるメンターとして参加している南野拓実がこの日、取材に応じた。

負傷から約６か月が経過した南野は、チームの練習をサポートするとともに、自身のリハビリも進めている。この日は負傷後、初めてのシュート練習も行った。「ここまで順調に来ていると思います。まだ筋肉の左右差とか、まだこなしていかないといけない課題もあるんですけど、全体的に順調に来ています」と状態を明かした。

今大会中には、同じくサポート役として帯同するＤＦ吉田麻也とともに、選手のスパイクを磨くなどの雑務もこなしている。その行為に対しては「麻也くんが早く帰りたいから、とスパイクを磨きだしたんですけど、そしたら俺もやるしかない、という感じが始まりです」と謙遜したが、チームを陰から支えていることは確かだ。

またこの日は、オランダ戦で負った左膝の負傷からの復帰を目指す久保建英とランニングするシーンも。「あいつは元気なんで。励ます必要ないです。僕もそうですけど、決勝トーナメントに行って、あいつが帰ってくるまで勝ち進むことを信じているし、タケもそれを信じてリハビリしているので、メンタル的には全く問題ない」と明かした。さらに久保の状態についても「今の膝のフィーリングどう？ みないなことしか話していない。でも順調そうでしたよ。あと試合に出てアドレナリンが出たらやれるから、ってところで、タケもやれますよ、と言っていたんで。大丈夫だと思います」と背番号８を継承した久保の復帰を心待ちにしていた。