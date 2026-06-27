俳優のアーミー・ハマーが主演を務める最新作が、過激な暴力描写を理由にドイツで事実上の上映禁止となった。ウーヴェ・ボル監督はこの決定を不当な検閲であると主張し、猛反発している。



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米国で公開されるアクション・スリラー映画「シチズン・ヴィジランテ」は法と秩序の崩壊に幻滅した男が、犯罪者に対して自警団的な行動に出る物語だ。英デイリー・テレグラフ紙の取材に対し、ボル監督はドイツのレーティング審査で認定を拒否されたため、通常の公開が阻まれていると明かした。



審査では映画の内容が移民に対する暴力を煽っていると判断され、6対2の投票により不服申し立てが退けられたという。ボル監督はオーストリアやスイスからブルーレイを持ち込まなければ鑑賞できない現状を「意図的な検閲だ」と非難している。



この騒動はアーミーが性的虐待や猟奇的な性的嗜好をめぐる疑惑により数年間活動を休止した後、ハリウッドへの復帰を試みている最中に起きた。ロサンゼルスでの捜査の結果、刑事告発は行われなかったものの、アーミーは長らく大手スタジオ作品から遠ざかっていた。



同作で5年ぶりに映画出演のオファーを受け、ハリウッドで孤立無援となっていたところをボル監督に救い出されたというアーミーは過去の自身の振る舞いについて「健全な人間なら、あの時の僕のような振る舞いはしない」と振り返っている。内面で必要としているものをどう満たせばいいのか分からず、酒や女性などの悪癖で自分の中の「ブラックホール」を埋めようとしていたと説明した。



一番愛している俳優業への復帰チャンスを得たアーミーだが、過激なテーマと主演俳優をめぐる議論により、同作は公開前から大きな物議を醸している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）