中学生の時にがんを患い、その経験を胸に小児科医となった男性がいます。

しかし去年、当時の治療の合併症で脳出血を起こしました。再発の不安を抱える中、男性医師を支えるのは家族の存在です。



「（これ何？）恐竜」

「先生も恐竜大好き」

「昔、わが家も恐竜だらけで。ありがとう見せてくれて」



長野県松本市の小児科医・盛田大介さん(44)。

病気の子どもたちと日々、向き合い続けています。

医師としての原点は子どものころにさかのぼります。それは、中学1年生のとき。血液のがんである「急性リンパ性白血病」を患ったことです。





白血病を経験 盛田大介医師「急に病気になって、もう入院ですと。治療して治るためには1年から2年かかりますということで。急に日常生活がなくなり、社会から取り残されていくっていう恐怖心が、一番強かったですね」両親や看護師に当たり散らした時期もあったといいます。そんな盛田さんを救ったのは、同じ病院に入院していた子どもたちでした。白血病を経験 盛田大介医師「髪の毛も抜けて、痩せ細って車いすでという子どもたちが、すごく活発に、元気で幸せそうに暮らしてるんですよね、病院の中で。仲間がいることだったり、彼らの強さからいろいろなことを教わって」その後、骨髄移植によって病気を克服。1年余りの入院を乗り越えて中学校生活に戻りました。そして、医師になると、決めました。この日、盛田さんの姿は信州大学医学部附属病院にありました。【診察室】「どうぞ」「はい、こんにちは」これは「小児がん長期フォローアップ外来」と呼ばれるものです。「体（の自由）がうまくきかないってことないですか？」「ないです。大丈夫です」がんの治療が終わっても、治療の影響で将来、合併症が生じるおそれがあります。これを「晩期合併症」といい、長期フォローアップ外来では、定期的に経過を観察します。盛田大介医師「小児がん治療後の晩期合併症ですね。重いものから軽いものまで含めると、だいたいがん治療を受けた方の6～7割ぐらいが持つと言われていて。重大な晩期合併症としては、心臓の機能が人よりも落ちてしまうこととか、あとは二次がんといってですね、がんを治すための抗がん剤や放射線治療の影響で、また新たながんが出てしまうということが、重大な合併症で知られています」子どものころにがんを経験した人は、他のがんと比べ、晩期合併症のリスクと長い期間つきあっていくことになります。小児がん経験して受診（40代）「自分が完治をしたのが、20歳すぎくらい。完治しましたよで終わっているので、自分の中では。こういうところで、話をいただいてかかれるというのは安心」盛田さんは、当時勤めていた信州大学医学部附属病院で、2014年にこの外来を立ち上げ、他の病院に移った今も関わりつづけています。がん治療の研究をするためアメリカ留学も経験。子どもの頃の夢をかなえ、小児がんを治療する医師として活躍してきました。ところが、去年8月、再び人生を変える病が盛田さんを襲いました。脳内での出血です。生きるために重要な神経の中枢が集まる「脳幹」で起きました。中学生の時のがん治療に伴う「晩期合併症」でした。盛田大介医師「幸い、症状自体はすごく軽症で、現在は仕事に支障ないんですが、再出血が比較的起こりやすいと言われる場所で、また次起こった場合には、体が不自由で働けなくなる可能性や、家族と過ごす時間だったり、子どもたちとキャッチボールしたりとか、不自由なく過ごせる時間ていうのは、もしかしたら持てなくなるかもしれないと言われて」家族3人、それに猫たちと暮らす盛田さん。家では勉強を教えたり、習い事の送り迎えをしたりと、子どもたちとの時間を大切にしています。脳出血を起こしたとき、頭に浮かんだのは家族のことばかりでした。盛田大介さん「奥さんに検査結果とか伝えたときに、本当に隣でしくしくと泣いて『かわいそう』って言ったんですね」妻・妙子さん「とうとうこの時が来たかという感じで、ショックだったんですけれど、意外に冷静でいられたのかなって自分では。涙は出ましたけど」脳に出血があってから、小児がん治療の最前線からは距離を置き、この春から、別の病院の小児科医として活躍しています。今もなお合併症のリスクと向き合いながら、盛田さんは子どもたちに寄り添いつづけています。盛田大介医師「今回の脳出血も、それこそ仕事を変えるきっかけにもなったし、それで失ったことも多いんですけど。やっぱり今ある時間、大切な家族への思い、医者として残された期間に何をしようか、何ができるかとか、そういうのを見つめ直して、ここからガラッと変わって、さあ、どうなるかっていったところです。きっとたぶん、ここからまた幸せになるんだと思ってますけど」