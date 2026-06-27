その場で結果が分かる！ハイセンス「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」

記事ポイント ハイセンスが「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」を実施Hisense Japan公式Xアカウントのフォローとリポストで応募できますハイセンスオリジナルW杯グッズや最大1,000円分のえらべるPayが当たります ハイセンスが「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」を実施Hisense Japan公式Xアカウントのフォローとリポストで応募できますハイセンスオリジナルW杯グッズや最大1,000円分のえらべるPayが当たります

ハイセンスジャパンは、Hisense Japan公式Xアカウントにて「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」を実施します。

「ハイセンスオリジナルW杯グッズ」や「えらべるPay」が当たる、FIFA World Cup 2026(TM)公式スポンサーのハイセンスによるキャンペーンです。

ハイセンス「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」

キャンペーン名：FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン応募期間：2026年6月26日(金)12:00 〜 2026年7月20日(月)23:59キャンペーン賞品：A賞 ハイセンスオリジナルW杯グッズ 10名様賞品：B賞 えらべるPay 合計1,000名様応募回数：1日1回、期間中は何度でも応募可能

「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」は、FIFA World Cup 2026(TM)公式スポンサーのハイセンスが大会を盛り上げるべく実施するキャンペーンです。

期間中は、Hisense Japan公式Xアカウントをフォローし、毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストすることで応募できます。

抽選はその場で結果が分かるインスタントウィン形式です。

フォローとリポストで参加できる応募方法

Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )をフォロー期間中、毎日「 @hisense_japan 」より投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト投稿内の画像をクリックし、X(旧Twitter)連携認証を許可抽選結果ページに遷移し、当選結果を確認

Hisense Japan公式Xアカウントから毎日投稿されるキャンペーン対象ポストが応募の入口です。

投稿内の画像から抽選結果ページへ進み、その場で当選結果が表示されます。

応募条件と注意事項

X(旧Twitter)アカウントを持っていることX(旧Twitter)アカウントを公開設定にしていることHisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )をフォローしていることキャンペーン対象ポストをリポストしていること日本国内に住んでいる方未成年の方は、親権者の方に応募規約へ同意いただいた上で応募当社関係者および本キャンペーン関係者は応募不可

応募後にHisense Japan公式Xアカウントのフォローを解除した場合や、応募条件となるリポストを取り消した場合は、当選が無効となる場合があります。

X(旧Twitter)IDを変更した場合、X(旧Twitter)アカウントを非公開設定にした場合、X(旧Twitter)アカウントが凍結している場合、X(旧Twitter)を退会した場合も対象です。

Hisense Japan公式XアカウントのユーザーIDは「 @hisense_japan 」のみです。

賞品はオリジナルW杯グッズとえらべるPay

A賞：ハイセンスオリジナルW杯グッズ 10名様B賞：えらべるPay 合計1,000名様合計：1,010名様

FIFA World Cup 2026(TM)公式スポンサーであるハイセンスの企画として、大会に向けた盛り上がりを公式Xの投稿から確認できます。

フォローやリポスト後に抽選結果ページへ進む流れなので、日々の対象ポストをチェックしながら参加タイミングを選べます。

オリジナルW杯グッズとえらべるPayの2種類が用意され、サッカー関連アイテムを楽しみたい方とデジタルギフトを選びたい方で注目点を分けて見られます。

ハイセンス「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」の応募期間はいつですか？

A. 応募期間は2026年6月26日(金)12:00から2026年7月20日(月)23:59までです。

Q. 「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」は何回応募できますか？

A. 期間中、Hisense Japan公式Xアカウントをフォローし、毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストすることで、1日1回、期間中は何度でも応募できます。

Q. 賞品内容は何ですか？

A. A賞はハイセンスオリジナルW杯グッズで10名様、B賞はえらべるPayで合計1,000名様に当たります。

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